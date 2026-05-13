Fiera di Primavera a Monvalle: due giorni tra sapori e solidarietà

Il programma completo del 16 e 17 maggio con la camminata per aiutare la lotta contro la distrofia muscolare e l’inaugurazione del forno comunitario

Un fine settimana di festa e solidarietà a Monvalle con il ritorno della Fiera di Primavera 2.0 e la Camminata Solidale.

Sabato 16 maggio l’appuntamento è in località Case Nuove, in via Mazzini, per l’inaugurazione del forno comunitario alle ore 16:30. La serata proseguirà con l’apertura dello stand gastronomico alle 19:00, dove sarà possibile gustare la pizza cotta nel forno a legna, seguita dalla musica latino-americana di DJ Sirmax a partire dalle 21:00.

Domenica 17 maggio le attività inizieranno presto con una sessione di yoga guidata da Paola Moretti alle 09:00, i cui proventi saranno devoluti alla scuola materna locale. Contemporaneamente, al centro sociale Lago Azzurro in via Mazzini 2, apriranno le iscrizioni per la Camminata Solidale di 5 km organizzata dalla Pro Loco Monvalle. Il ricavato di questa iniziativa sosterrà la UILDM sezione di Varese, che presenterà i propri progetti volti a combattere la distrofia muscolare alle 10:15, poco prima della partenza ufficiale prevista per le 10:30.

Il pomeriggio di domenica sarà un momento di svago per tutte le età. Dalle 12:00 lo stand gastronomico proporrà alette di pollo alla griglia, mentre alle 13:30 aprirà il mercatino degli hobbisti. I più piccoli potranno partecipare ai laboratori, al truccabimbi e alle letture organizzate dalla biblioteca a partire dalle 14:30. Per concludere la giornata, alle 16:00 si terrà una seconda sessione di yoga dedicata a genitori e figli. La partecipazione alla camminata richiede un’offerta minima di 5 euro, mentre per le sessioni di yoga è necessario prenotare al numero +39 340 399 8973. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati