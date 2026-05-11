A Cassano Magnago arriva la Sagra del cinghiale e della fiorentina

Tra profumi di brace, cucina toscana e musica dal vivo, il Maggiolone Social Park continua la sua stagione con uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la Sagra del cinghiale & della fiorentina.

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago si trasformerà in una grande festa dedicata ai sapori autentici della Toscana, tra piatti della tradizione, birra, musica e convivialità.

L’evento si svolgerà all’interno di una tensostruttura coperta di oltre 1600 metri quadrati, garantendo lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo. L’atmosfera sarà quella tipica delle sagre più amate: tavolate, cucina espressa, concerti serali e un menu pensato per chi ama i sapori decisi della tradizione toscana.

Tra le specialità proposte spiccano i pici al ragù di cinghiale, i tortelli maremmani burro e salvia e l’immancabile fiorentina da un chilo servita con patatine e salsa tartara. Non mancheranno piatti simbolo come la panzanella, il salmì di cinghiale, la rosticciana alla griglia e gli spiedini toscani con salsiccia, pancetta e salvia.

Ad aprire il menu sarà una ricca tavolozza toscana con finocchiona, salame di cinghiale, pecorino stagionato, crostino nero e altri prodotti tipici della tradizione regionale. Per chiudere in dolcezza, spazio ai cantucci con vin santo e alla zuppa inglese.

L’organizzazione consiglia la prenotazione, vista la formula con servizio esclusivamente al tavolo

e i posti limitati. Resterà comunque disponibile anche il servizio take away.

Per prenotare è possibile compilare questo modulo online.

Oltre alla cucina, protagonista sarà anche l’intrattenimento serale

Venerdì 15 maggio saliranno sul palco i Missing Cats con un live dedicato alle grandi cover rock.

Sabato 16 maggio spazio invece al karaoke collettivo di Ariele, appuntamento ormai diventato

un piccolo classico delle serate al Maggiolone.

Domenica 17 maggio il weekend si concluderà con il live di Luciano e Paola dedicato al liscio e

alla tradizione del ballo popolare.

Durante tutta la manifestazione resteranno attive anche le aree gioco e il tiro a segno, confermando la filosofia del Maggiolone Social Park: creare uno spazio aperto a tutte le età, dove cibo, musica e socialità diventano occasione di incontro per il territorio.

Gli orari della manifestazione saranno: venerdì e sabato dalle 19.00 all’1.00, domenica a pranzo dalle 12.00 alle 15.00 e la sera dalle 19.00 alle 00.30.