Camminate e laboratori: la Festa di primavera a Orino

Metti un sabato di primavera per sentieri e radure, alla ricerca di spontanee che condiranno il tuo pranzo conviviale. Aggiungi poi un pomeriggio a passeggio tra i meli guidato dai racconti di sogni condivisi di un’associazione culturale e di una neonata cooperativa di comunità. Concludi il tutto con un laboratorio di cesteria aperto a tutti nel quale educare le mani all’intreccio.

Tutto questo accade sabato 16 maggio alla Festa di Primavera al Parco della Biodiversità di Orino, evento organizzato dall’associazione Matrioska e dalla cooperativa Margine Vivo, realtà attive nei territori prealpini per valorizzare l’eredità socio-culturale, ambientale ed economica di questi piccoli borghi, con un pizzico di necessaria creatività e innovazione.

Occorre solo iscriversi via mail per partecipare ai laboratori proposti e condotti dalle mani sapienti di esperti e raggiungerci dal mattino al rigoglioso maleto didattico situato nella zona del campo sportivo che conduce verso Caldana. Consigliato abbigliamento adatto per una giornata in natura e tanta voglia di stare in compagnia di esseri umani, piante, insetti, terra e aria pulita.

Il programma della giornata

Il programma prenderà il via alle 9.30 con “Andar per erbacce”, passeggiata di raccolta spontanea guidata da Gian Ceccato. Alle 12.30 spazio al “Pranzo del raccoglitore”, con cereale e ciotola portati da casa. Nel pomeriggio, alle 14.30, verranno presentate le settimane estive outdoor insieme alla Cooperativa Margine Vivo, mentre alle 15 sono in programma “Racconti al meleto & merenda” con l’associazione culturale Matrioska.

La giornata si concluderà alle 16 con un corso di cesteria di base condotto da Pino (è richiesta la tessera associativa da 10 euro oltre a un contributo libero e consapevole).

Per contatti: info.matrioska@gmail.com / marginevivocoop@gmail.com o seguici sui rispettivi canali social Fb/Ig.