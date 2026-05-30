Un arresto per droga e due quindicenni fermati per rapina a Varese

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Varese, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno partecipato a un’operazione nazionale ad alto impatto investigativo per il contrasto allo spaccio di stupefacenti e al porto abusivo di armi. L’attività si è conclusa ieri, venerdì 29 maggio, e ha visto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I controlli si sono concentrati nelle zone ritenute più sensibili per prevenire episodi di violenza, inclusi quelli che vedono coinvolti i minori.

Il bilancio sul territorio provinciale registra l’arresto di un cittadino italiano per spaccio di sostanze stupefacenti e la segnalazione all’autorità amministrativa di tre cittadini stranieri per consumo personale di droga. Gli agenti hanno identificato 285 persone e ispezionato 6 esercizi commerciali. Durante queste verifiche, i titolari di due barber shop hanno ricevuto una denuncia per irregolarità nella conduzione delle attività commerciali. Per altri due cittadini stranieri è scattata l’espulsione.

Nel perimetro del contrasto alla criminalità giovanile, i poliziotti hanno eseguito la misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di due cittadini italiani di 15 anni, ritenuti responsabili di una rapina aggravata in strada ai danni di un uomo maggiorenne.

I dati complessivi registrati su scala nazionale mostrano l’estensione dell’operazione, nell’ambito della quale le forze dell’ordine hanno identificato 297.071 persone, tra cui 15.665 minorenni. I presidi si sono focalizzati nei quartieri cittadini e vicino ai locali notturni dove si riscontra un maggiore consumo di stupefacenti. L’attività italiana ha portato all’arresto di 1335 soggetti, inclusi 31 minorenni, e a 2358 denunce a piede libero, delle quali 142 a carico di minori.

I sequestri complessivi si attestano su circa 450 kg di sostanze stupefacenti, ripartiti in 379 kg di cannabinoidi, 48 kg di cocaina e 7 kg di eroina. Sul fronte delle armi, gli investigatori hanno sequestrato 111 armi da fuoco, incluse armi a canna lunga, un fucile d’assalto, diverse armi da guerra, munizionamento e un giubbotto antiproiettili. I controlli sul porto di armi bianche, monitorato con attenzione nel mondo giovanile, hanno condotto al rinvenimento di 250 oggetti tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.