Varese in lutto per la scomparsa di Felice Marelli, presidente della Cassiopea

L’intera comunità sportiva varesina piange la scomparsa di Felice Marelli, figura iconica e storico presidente della Cassiopea. Con la sua dipartita, se ne va un pezzo fondamentale del calcio dilettantistico locale, un uomo che ha dedicato decenni alla crescita dei giovani talenti e al consolidamento di una realtà che è diventata, nel tempo, un vero punto di riferimento per il quartiere e per l’intera città di Varese.

Un impegno lungo una vita per il calcio varesino

Marelli non è stato solo un dirigente, ma l’anima della Cassiopea. Sotto la sua guida, la società ha saputo coniugare l’aspetto agonistico con una profonda funzione sociale, accogliendo generazioni di bambini e ragazzi. La sua visione della scuola calcio come palestra di vita ha permesso a molti atleti di muovere i primi passi sul campo di gioco, trovando in lui un sostenitore instancabile e un punto di riferimento sempre presente.

L’ultimo saluto nella Basilica di San Vittore

Per chi volesse rendere omaggio a una delle figure più stimate del panorama sportivo cittadino, le esequie sono già state programmate. I funerali avranno luogo lunedì 1° giugno alle ore 15.30 nella Basilica di San Vittore a Varese. Sarà l’occasione per la città, per i suoi “ragazzi” della Cassiopea e per tutto il mondo del pallone locale di stringersi attorno alla famiglia e onorare la memoria di un uomo che ha dato tanto allo sport di base.