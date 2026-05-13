Le 21 donne della Costituente protagoniste della mostra a Gorla Minore

A Gorla Minore una mostra per raccontare il contributo delle donne alla nascita della Repubblica Italiana. Sabato 16 e domenica 17 maggio, nella Sala Verde di Villa Durini in via Roma, sarà allestita “Madri Costituenti”, esposizione dedicata alle 21 donne che parteciparono all’Assemblea Costituente contribuendo alla stesura della Carta fondamentale della Repubblica.

L’iniziativa è promossa dalla sezione ANPI di Gorla Minore insieme all’associazione culturale Stella Alpina, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario del voto alle donne.

Una mostra dedicata alle 21 Costituenti

L’esposizione propone un pannello dedicato a ciascuna delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente, appartenenti a quattro differenti partiti dell’arco parlamentare dell’epoca.

Attraverso fotografie, testi e materiali informativi, la mostra ripercorre il ruolo avuto dalle Madri Costituenti nella costruzione democratica del Paese e nella definizione dei principi della Costituzione italiana.

L’inaugurazione a Villa Durini

La mostra sarà inaugurata sabato 16 maggio alle ore 10 alla presenza di Piero Beldì dell’associazione Stella Alpina e della Casa della Resistenza di Fondotoce. L’esposizione resterà aperta sabato 16 e domenica 17 maggio con orario 10-12.30 e 14.30-19 nella Sala Verde di Villa Durini, in via Roma a Gorla Minore.