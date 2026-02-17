“Gente di Bizzozero”: il rione varesino si racconta in una mostra

(Nella foto di Bizzozero.net, la mostra del 2023)

Bizzozero si prepara ad accogliere un evento speciale: sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 nel rione di Varese sarà infatti possibile visitare la mostra fotografica “Gente di Bizzozero”, iniziativa che racconta il quartiere attraverso immagini e volti. La mostra è organizzata dal Foto Cine Club Varese con la collaborazione e l’ospitalità del Circolobizzozero, situato in via Monte Generoso 7, a Bizzozero.

L’esposizione sarà aperta al pubblico sabato dalle 14.30 alle 17 e domenica in due fasce orarie: dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17: un’occasione per scoprire una selezione di fotografie dedicate agli abitanti, ai luoghi e alla quotidianità di Bizzozero, con l’obiettivo di valorizzare l’identità e le relazioni che rendono vivo il quartiere.

Attraverso gli scatti dei fotografi del Foto Cine Club Varese, la mostra propone uno sguardo attento e rispettoso sulla comunità locale. Le immagini raccontano storie semplici ma significative, momenti di vita quotidiana, incontri e dettagli che spesso passano inosservati, ma che contribuiscono a costruire il senso di appartenenza. Il Circolobizzozero, che da anni promuove attività sociali e culturali, si conferma ancora una volta un luogo aperto alla partecipazione e alla condivisione. Eventi come questo contribuiscono ad animare il quartiere e a favorire momenti di aggregazione.

La mostra “Gente di Bizzozero” è aperta a tutti: cittadini, appassionati di fotografia e curiosi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email fotocineclubvarese@gmail.com