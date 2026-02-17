Varese
“Gente di Bizzozero”: il rione varesino si racconta in una mostra
Il 21 e 22 febbraio 2026 il Circolobizzozero ospita un progetto del Foto Cine Club Varese dedicato alla comunità del quartiere
(Nella foto di Bizzozero.net, la mostra del 2023)
Bizzozero si prepara ad accogliere un evento speciale: sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 nel rione di Varese sarà infatti possibile visitare la mostra fotografica “Gente di Bizzozero”, iniziativa che racconta il quartiere attraverso immagini e volti. La mostra è organizzata dal Foto Cine Club Varese con la collaborazione e l’ospitalità del Circolobizzozero, situato in via Monte Generoso 7, a Bizzozero.
L’esposizione sarà aperta al pubblico sabato dalle 14.30 alle 17 e domenica in due fasce orarie: dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17: un’occasione per scoprire una selezione di fotografie dedicate agli abitanti, ai luoghi e alla quotidianità di Bizzozero, con l’obiettivo di valorizzare l’identità e le relazioni che rendono vivo il quartiere.
Attraverso gli scatti dei fotografi del Foto Cine Club Varese, la mostra propone uno sguardo attento e rispettoso sulla comunità locale. Le immagini raccontano storie semplici ma significative, momenti di vita quotidiana, incontri e dettagli che spesso passano inosservati, ma che contribuiscono a costruire il senso di appartenenza. Il Circolobizzozero, che da anni promuove attività sociali e culturali, si conferma ancora una volta un luogo aperto alla partecipazione e alla condivisione. Eventi come questo contribuiscono ad animare il quartiere e a favorire momenti di aggregazione.
La mostra “Gente di Bizzozero” è aperta a tutti: cittadini, appassionati di fotografia e curiosi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email fotocineclubvarese@gmail.com