“Emozioni”: a Porto Ceresio la prima mostra personale di Giuseppe Doria

Si intitola “Emozioni” la prima mostra personale di Giuseppe Doria, artista di Castronno e membro dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese. L’esposizione apre al pubblico sabato 28 marzo 2026 alle 17.30 negli spazi della Palazzina della Cultura – Sala Salvatore Ferrari, affacciata sulla passeggiata del Lago di Lugano, e prosegue fino a domenica 29 marzo.

La mostra segna un momento importante nel percorso creativo di Doria, che presenta al pubblico una selezione di opere accomunate dal filo conduttore delle emozioni, intese come esperienza personale e universale. L’apertura ufficiale è in programma sabato 28 marzo alle ore 17.30 e vedrà l’intervento di Samuele Corsalini, ospite della serata inaugurale. Un momento pensato non solo per presentare le opere, ma anche per condividere con il pubblico il percorso e le ispirazioni dell’artista.

La mostra sarà visitabile anche nella giornata di domenica 29 marzo con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00, dalle 14.00 alle 18.00

L’ingresso è libero.