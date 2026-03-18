Alla Galleria Boragno l’esposizione “Incontri” di Lorenzo Scoglio

Sabato 28 marzo alle ore 10:30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “ INCONTRI” del fotografo Lorenzo Scoglio, in esposizione fino a domenica 29

Dallo stesso fotografo:

“Il reportage è sempre stato il mio principale indirizzo fotografico. Ritengo questo settore forse il più completo visto che raggruppa una buona parte dei rami della fotografia, vedi il paesaggio, il ritratto ambientato e non, la street, il sociale, le varie etnie e così via: insomma un po’ di tutto.

Ogni popolo ed ogni luogo hanno una storia da raccontare che ho cercato di esporre con la fotografia durante i miei viaggi cercando sempre di entrare in sintonia con i soggetti senza mai essere troppo invadente e soprattutto rispettando gli usi e costumi: le immagini esposte sono una piccola parte di questi incontri” i quali vogliono rappresentare un percorso fotografico che va dagli inizi degli anni ottanta usando una Praktica super TL del 1968 fino alle mirrorless attuali.

Le prime sono una testimonianza di un mondo che probabilmente non esiste più penisola del Sinai 1987, altre cronologicamente più recenti, dove tuttavia anche qui gli usi e costumi stanno man mano sparendo.

Ogni immagine rappresenta per me oltre il ricordo indelebile anche l’emozione nel sentire la macchina fare l’amato “clic”.

Egitto penisola del Sinai 1987, India 1989, Zanzibar 1996, Namibia 2002, Libia 2008, Kenya 2010, Vietnam 2012, Marocco 2013, Gerusalemme 2014, Bali 2018, Cambogia 2020.

Orari visita: sabato e domenica 10-13/15-19