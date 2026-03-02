Le “Geometrie Organiche” di Enrico Della Torre rivivono al Museo Butti

Il Museo Butti | Contemporanea si prepara a ospitare uno degli appuntamenti artistici più significativi della stagione in provincia di Varese. Domenica 15 marzo, alle ore 11.00, inaugura “Geometrie Organiche”, una mostra dedicata a Enrico Della Torre (1931-2022), pittore e incisore tra i più raffinati e coerenti del panorama italiano contemporaneo.

L’esposizione, curata da Veronica Zanardi e Gabi Scardi, ripercorre l’intero arco creativo dell’artista cremonese, la cui ricerca ha sempre orbitato attorno al dialogo tra l’esperienza interiore e il paesaggio.

Dalla pianura all’astrazione

Il percorso espositivo mette in luce come il territorio lombardo — in particolare la pianura cremonese e il corso dell’Adda — sia stato la matrice poetica di Della Torre. La sua pittura non si limita a descrivere la natura, ma ne evoca le strutture profonde attraverso un linguaggio che spazia dalle prime prove figurative degli anni ’50 fino alle sintesi geometriche degli ultimi decenni.

In mostra si potranno ammirare le diverse fasi della sua produzione: le vibrazioni cromatiche della pianura, le forme “biomorfe” ispirate al mondo fluviale e quelle griglie instabili che, nelle opere più recenti, diventano metafora di un equilibrio esistenziale precario ma rigoroso.

Un protagonista del Novecento

Enrico Della Torre è stato una figura centrale dell’arte italiana, capace di attirare l’interesse di collezionisti come Emilio Jesi e di artisti internazionali come l’americano Mark Tobey, che acquistò una sua opera nel 1971. Accademico di San Luca e invitato alla Biennale di Venezia nel 2011, Della Torre ha saputo coniugare la pittura con una fitta attività nel campo della grafica d’arte, collaborando con i maggiori editori e poeti del suo tempo.

In occasione della rassegna viggiutese, verrà presentato il sesto volume dei “Quaderni del Butti”, interamente dedicato all’artista, con approfondimenti critici che integrano il catalogo ragionato della sua opera.

Informazioni utili

Dove: Museo Butti | Contemporanea, Viale Varese 4, Viggiù (VA).

Periodo: Dal 15 marzo al 31 maggio 2026.

Inaugurazione: Domenica 15 marzo, ore 11.00.

Orari: Da martedì a sabato 14.00-18.30; domenica 15.00-18.00.

Prenotazioni: Consigliate tramite il sito ufficiale dei Musei Civici Viggiutesi.