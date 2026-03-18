I capolavori di Matteo Massagrande tornano alla Galleria Punto sull’Arte: inaugura la mostra “Soglie”

La mostra “Soglie” non è solo un’esposizione di opere d’arte; è un invito a intraprendere un viaggio emozionale attraverso la luce e l’esperienza. L’inaugurazione avrà luogo SABATO 21 MARZO dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in Viale Sant’Antonio

La Galleria PUNTO SULL’ARTE è onorata di ospitare la mostra personale “Soglie” di Matteo Massagrande. Dopo aver esposto le sue opere accanto ai capolavori di Gauguin e Hopper, il grande maestro della figurazione contemporanea italiana torna a Varese per la sua terza mostra personale nella galleria varesina. L’inaugurazione avrà luogo SABATO 21 MARZO dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in Viale Sant’Antonio. L’artista e il curatore saranno presenti.

La mostra SOGLIE di Matteo Massagrande si presenta come un’affascinante esplorazione del complesso rapporto tra pittura e realtà. In un mondo dove l’arte spesso si limita a replicare la realtà, Massagrande invita il pubblico a un viaggio più profondo, rivelando come la pittura possa diventare un mezzo per esprimere emozioni, ricordi e riflessioni interiori.

Ogni dipinto di Massagrande è concepito come una soglia, un punto di transito che invita lo spettatore a esplorare spazi di sosta ricchi di significato. Che si tratti di stanze accoglienti, giardini sereni o terrazze che si affacciano su panorami mozzafiato, ogni ambiente è carico di emozioni e invita a una riflessione profonda. L’artista combina tecniche tradizionali con intuizioni personali, creando opere che sembrano una fedele riproduzione della realtà, ma che in realtà riflettono il suo modo unico di vedere il mondo. Massagrande si avvale di una grammatica visiva sviluppata attraverso anni di studio e pratica, utilizzando tecniche come la preparazione delle tavole, la stesura delle velature e l’applicazione della prospettiva per dare vita alle sue creazioni. Ogni quadro diventa quindi un invito a guardare oltre l’apparenza, a scoprire le emozioni che si nascondono dietro le forme e i colori. Ogni elemento è pensato per sorprendere e coinvolgere, invitando a un’esplorazione visiva continua.

I lavori più recenti di Massagrande, come Case in Laguna e Bouganville, rivelano una sorprendente connessione con la storia dell’arte, pur mantenendo un carattere originale. Questi paesaggi, ricchi di dettagli architettonici e naturali, sono una testimonianza della sua capacità di fondere il reale con l’immaginario, creando opere che parlano di esperienze personali e universali.

La mostra “Soglie” non è solo un’esposizione di opere d’arte; è un invito a intraprendere un viaggio emozionale attraverso la luce e l’esperienza. Ogni dipinto ha una storia da raccontare, un’idea da esprimere. Massagrande ci guida a vedere oltre la mera rappresentazione del mondo visibile, rivelando ciò che è nascosto e invitando a una riflessione profonda sulle esperienze della vita.

Non perdete l’opportunità di scoprire il mondo di Matteo Massagrande e di lasciarvi trasportare dalla sua arte. PUNTO SULL’ARTE vi aspetta per vivere insieme questa esperienza unica, dove ogni soglia diventa un invito a esplorare, a sentirvi parte di un viaggio che va oltre la superficie e tocca le corde più profonde dell’animo umano. La mostra rimarrà visibile fino al 9 Maggio.

MATTEO MASSAGRANDE nasce a Padova (IT) nel 1959. È un artista di spicco nel panorama contemporaneo, la cui carriera è iniziata precocemente nel 1973, quando ha cominciato a esporre in mostre collettive e concorsi in tutta Italia, guadagnandosi subito riconoscimenti significativi. Parallelamente alla sua passione per la pittura, Massagrande sviluppa un’intensa attività grafica a partire dal 1974, partecipando a importanti esposizioni collettive. Le sue incisioni sono state incluse nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi di Firenze, un traguardo che testimonia l’alta qualità e il valore delle sue opere. Ha all’attivo oltre cento mostre personali sia in Italia che all’estero e le sue opere sono presenti in musei, chiese, collezioni pubbliche e private. Negli ultimi dieci anni, tra le sue numerose esposizioni presso musei, si distinguono in particolare “Canto dolente d’amore (l’ultimo giorno di Van Gogh)” presso la Basilica Palladiana di Vicenza (2017), nell’ambito della rassegna “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, e “In My Room: Artists Paint the Interior 1950-NOW” presso il The Fralin Museum of Art, Charlottesville, USA (2018). Negli ultimi anni, Massagrande ha continuato a collezionare successi con mostre come “Ungaretti poeta e soldato” al Museo di Santa Chiara e alla Galleria Comunale di Arte Contemporanea di Monfalcone, Gorizia (2024), e “Confini da Gauguin a Hopper” presso Villa Manin, Friuli-Venezia Giulia (2025). Nel 2014, ha debuttato presso la galleria PUNTO SULL’ARTE, dove ha partecipato a collettive e ha realizzato nel 2017 la sua prima mostra personale, “Di Volta in Volta”. Questo percorso è proseguito nel 2024 con “Senza Bussare”. Le opere di Massagrande sono una presenza costante nelle più importanti fiere d’arte a livello mondiale, dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti. Attualmente, vive e lavora tra Padova e Hajós, in Ungheria.

Il primo piano della Galleria principale di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese apre le porte a un affascinante universo di dipinti e sculture realizzati da artisti italiani e internazionali. L’esposizione riunisce opere di grande impatto firmate da protagonisti dell’arte contemporanea come Angelo Accardi, Eric Roux-Fontaine, Jernej Forbici, Tom Porta e molti altri.

E non è tutto. PUNTO SULL’ARTE II, La nuova sede situata nel centro storico di Varese, accoglie i visitatori con una raffinata selezione di opere pittoriche e scultoree. Qui è possibile ammirare le opere di Annalù, Valentina Diena, Lene Kilde, Matteo Pugliese, Valeria Vaccaro e di altri artisti di grande interesse.

SOGLIE | Matteo Massagrande

A cura di Ivan Quaroni

21 Marzo – 09 Maggio 2026

VERNISSAGE: SABATO 21 Marzo 2026 dalle 11 alle 13, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese

Mail. info@puntosullarte.it

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PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332 320990

Martedì – Sabato h 9.30-17

PUNTO SULL’ARTE II

Via Albuzzi / Vicolo Santa Chiara 1

21100 Varese

Tel. 0332 058338‬

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 / 14.00-17.30