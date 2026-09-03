Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 4, 5, 6 settembre

Un fine settimana che conserva il sapore dell’estate e propone ancora sagre, concerti, feste patronali, appuntamenti culturali e numerose occasioni per stare all’aria aperta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre il Varesotto e i territori vicini propongono un calendario particolarmente ricco, pensato per pubblici e interessi diversi: dalle iniziative per le famiglie agli eventi musicali, dalle escursioni nella natura alle manifestazioni dedicate allo sport, alla solidarietà e alla scoperta delle tradizioni locali.

Sul Lago Maggiore tornano le barche storiche, le regate e i concerti sull’acqua del Verbano Classic Festival, mentre Montegrino Valtravaglia riscopre la vita contadina tra trattori, animali, antichi mestieri e sapori del territorio. La musica sarà protagonista anche a Brinzio e Cuvio con gli appuntamenti di MusiCuvia, a Olgiate Olona con il concerto di Enrico Pieranunzi e a Varese con “Rock the Jungle”. A Gavirate, il Chiostro di Voltorre e il lungolago ospitano due giornate dell’Alzheimer Fest, mentre a Tradate il Parco Pineta si trasforma nel mondo fantastico di Tolkien con incontri, giochi ed esplorazioni per grandi e bambini.

Non mancano le feste dedicate al gusto, dalla Sagra della Patata di Cassano Magnago a quella dell’arrosticino di Bisuschio, insieme a mostre, spettacoli teatrali, mercatini e feste di paese. Per chi preferisce muoversi, il programma comprende passeggiate botaniche, escursioni in bicicletta, camminate solidali e open day sportivi: tanti modi diversi per vivere l’ultimo scorcio della bella stagione.

METEO

Un’estate che sembra non finire mai e che continua a stringere nella sua morsa di calore il Varesotto e l’intera Lombardia (per non parlare del sud Italia). Anche nei primi giorni di settembre i termometri non accennano a scendere, mantenendosi stabilmente sopra la soglia dei 30 gradi con giornate di sole pieno e temperature ben oltre la media stagionale. – Il meteo nel dettaglio

EVENTI IN EVIDENZA

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 4 a domenica 6 settembre al Maggiolone Social Park torna la Sagra della Patata: tre giorni dedicati al gusto con un ricco menù a tema, musica, dj set e serate danzanti. Spazio anche ai più piccoli con scivolo gonfiabile gratuito e tiro a segno – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Domenica 6 settembre Fuego Latino Style inaugura la nuova stagione con un Open Day all’Oratorio di Cocquio. Dalle 19 stand gastronomico e dalle 20.30 balli e animazione con El Boom Latino, per una serata di festa che celebra anche i 25 anni della scuola e presenta le nuove proposte tra danze caraibiche, fitness e benessere – Tutte le informazioni

CUVIO – Domenica 6 settembre alle 18 MusiCuvia 2026 porta al Teatro Comunale il Laber Brass Quintet con “Ottone antico e moderno”. Un viaggio attraverso cinque secoli di musica, da Monteverdi e Gabrieli fino ai Beatles, passando per tango, jazz e pop. Ingresso libero fino a esaurimento posti – Tutte le informazioni

MALNATE – Da sabato 5 a lunedì 14 settembre torna la 79esima Sagra Settembrina, la storica festa dell’oratorio di Malnate. Dieci giorni tra gastronomia, musica, cultura e tradizioni locali, con serate culinarie a tema, appuntamenti per tutte le età e una mostra dedicata ai campanili di Malnate e Monte Morone – Tutte le informazioni

MALNATE – Sabato 5 settembre Gurone in Festa propone “Boomer vs Gen Z”, una Silent Disco che mette a confronto due generazioni a colpi di musica. Dalle 21.30 all’oratorio San Lorenzo, Dj Dadex e Dj Febs si sfidano su due canali e il pubblico può scegliere direttamente dalle cuffie quale consolle ascoltare – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – Da venerdì 4 a domenica 6 settembre la Festa Contadina anima la località Laghetto con tre giorni dedicati alla vita rurale e alle tradizioni del territorio. Gastronomia e musica si affiancano a trattori e mezzi d’epoca, animali della fattoria, spettacoli equestri e di falconeria, mercatini, laboratori e dimostrazioni degli antichi mestieri – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 5 settembre Varese Ghiaccio apre gratuitamente le porte dell’Acinque Ice Arena a bambini, ragazzi e adulti, anche a chi non ha mai indossato i pattini. Dalle 9 alle 12 insegnanti e istruttori accompagneranno i partecipanti alla scoperta del pattinaggio artistico con prove sul ghiaccio, giochi, attività e animazione – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LAINATE – Domenica 6 settembre la tradizionale Fiera di San Rocco ospita gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Dalle 8 alle 19 le celebri boutique a cielo aperto animano la città con bancarelle selezionate dedicate a moda, artigianato e proposte Made in Italy – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Ultimo weekend per Latinfiexpo, il grande villaggio dedicato all’America Latina con concerti, spettacoli, balli, street food tipico, aperitivi e intrattenimento in un’atmosfera di festa – Tutte le informazioni

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ALTRI EVENTI

Varesotto – Un concerto all’alba in piazza a Tornavento dà il via alla terza edizione di “Note d’autunno”. La Comunità Pastorale San Paolo VI presenta la nuova edizione della rassegna culturale sostenuta dai Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno con concerti dal vivo, lezioni per le scuole e la valorizzazione del patrimonio artistico – Tutte le informazioni

Albizzate – Il Passerotto che scoprì il mondo chiude la rassegna Che Spettacolo di Albizzate. Il debutto del nuovo spettacolo prodotto dalla compagnia L’Arca di Noe per la prima volta in scena venerdì 4 settembre alle ore 21 in piazza IV Novembre. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

Besozzo – Antichi Organi fa tappa a Besozzo: concerto con Davide Pozzi e Mascoulisse Quartet. Sabato 5 settembre la Chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio ospita la musica d’organo e ottoni per la 46esima stagione della rassegna – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio un fine settimana tra musica e shopping con “Suonami!” e “Lo Sbaracco”. Dal 4 al 6 settembre Busto Arsizio si anima con due appuntamenti ormai consolidati: “Suonami!” e “Lo Sbaracco”. Tre giorni che uniscono musica, commercio e iniziative per le famiglie – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio Villa Ottolini Tosi ospita il Duo Arte del Pizzico. Venerdì 4 settembre nuovo appuntamento degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi, inserito nel cartellone di BA Estate. Protagonista della serata sarà il Duo Arte del Pizzico – Tutte le informazioni

Casatenovo – Torna la Marathon Gravel della Brianza: quattro parchi e la novità della “città fantasma” di Consonno. Sabato 5 settembre l’appuntamento che apre il weekend della Marathon Bike della Brianza con una giornata dedicata alla scoperta del territorio, pedalando tra natura, strade bianche e uno dei luoghi più curiosi e suggestivi della Brianza – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Cassano Magnago torna a correre per la prevenzione con “Insieme Run”. La manifestazione podistica in programma nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 settembre – Tutte le informazioni

Castelseprio – Musica e storia a Castelseprio: il programma dei concerti di settembre nel Parco Archeologico. Sabato 5 e domenica 6 settembre visite guidate con il direttore ed eventi serali dedicati alla grande musica e al teatro letterario – Tutte le informazioni

Cislago – Tra santi, Madonne e affreschi del Cinquecento: a Cislago la visita alla chiesa di Santa Maria della Neve. Domenica 6 settembre alle 16 la Pro Loco di Cislago propone un viaggio tra Medioevo e Controriforma alla scoperta degli affreschi e delle immagini devozionali custodite nella chiesa di Cascina Santa Maria – Tutte le informazioni

Cogliate-Misinto – Misinto e Cogliate, “Cascina Nuova in Concerto”: due bande insieme festeggiano 150 anni di tradizione bandistica. Domenica 6 settembre alle 21 in piazza della chiesa si esibiranno insieme il Gruppo Bandistico Misintese “G. Puccini” e il Corpo Musicale “G. Verdi” di Cogliate – Tutte le informazioni

Cunardo – Una notte a colori a Cunardo: maratona di lettura per bambini dai 3 ai 12 anni. Sabato 5 settembre, dalle 17.30 alle 22, letture animate e presentazioni di libri con quattro conduttori, venti lettori volontari e venticinque genitori. Ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

Galliate Lombardo – “Amore e Musica”: a Galliate Lombardo un concerto nella cornice di Villa Calmia. Domenica 6 settembre alle ore 21 in occasione di “Musica nelle Residenze Storiche” un concerto per soprano e pianoforte. Ingresso gratuito su prenotazione – Tutte le informazioni

Gavirate – “Carissimo Alzheimer… aiutami a non perdermi”: Gavirate tra le capitali dell’Alzheimer Fest il 5 e 6 settembre. Al Chiostro di Voltorre e sul lungolago due giorni di incontri, laboratori e iniziative nell’ambito della decima edizione del festival nazionale itinerante. Al centro il progetto “Aiutami a non perdermi” di Progetto Rughe ODV, per costruire una comunità più sicura e accogliente per le persone con decadimento cognitivo – Tutte le informazioni

Gerenzano – Al Parco degli Aironi di Gerenzano il Mercatino del Riuso per dare nuova vita agli oggetti. L’iniziativa permette di allestire gratuitamente uno stand per vendere abiti, libri, giocattoli e altri oggetti non più utilizzati ma funzionanti e in buono stato – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Barche storiche, regate e concerti sull’acqua: a Laveno torna il Verbano Classic Festival. Dal 3 al 6 settembre torna sul Maggiore il principale evento nazionale in acque interne con delegazioni da tutta Europa. In programma quattro giorni di eventi: street band, piatti della tradizione, rievocatori storici – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Un secolo (e un quarto) di musica e aggregazione: la Filarmonica G. Verdi di Laveno Mombello festeggia 125 anni. Un traguardo importante che la formazione celebrerà il 6 settembre con un concerto al Porto Antico nell’ambito del Verbano Classic Festival – Tutte le informazioni

Mercallo – XXL Street Food Festival a Mercallo: tre giorni di gusto e musica in via Lago. Dal 4 al 6 settembre cibo di strada, birre artigianali, gonfiabili e dj set nell’area feste di via Lago – Tutte le informazioni

Morazzone – La Stramorazzone diventa “La corsa del pittore” nel segno di Pier Francesco Mazzucchelli. Domenica 6 settembre l’edizione 2026 della Stramorazzone celebra i 400 anni dalla scomparsa del pittore con una proposta che affianca alla camminata la scoperta dei luoghi e delle opere legate alla sua storia – Tutte le informazioni

Origgio – Una serata di cori per il 50esimo anniversario del gruppo Alpini di Origgio. Sabato 5 settembre nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata il concerto con il Coro “Amici della Montagna” e il Coro Brigata Alpina Tridentina. Ingresso liber – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – A Porto Ceresio una camminata con le cuffie per sostenere le Ambulanze Veterinarie. Domenica 6 settembre cinque chilometri sul lungolago tra musica e movimento. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla sezione varesina di Ambulanze Veterinarie Italia – Tutte le informazioni

Saronno – Il Ri.Ver Festival si apre a Saronno: dal 4 al 6 settembre il torrente Lura protagonista tra arte e cultura. Venerdì 4 settembre alle 18 l’inaugurazione alla Cascina della Vigna, poi lo spettacolo teatrale Plasticamare al Parco Territoriale e tanti eventi gratuiti nei comuni del territorio del Parco del Lura – Tutte le informazioni

Saronno – Sabato 5 settembre nuovo appuntamento con il Repair Cafè dell’associazione Il Tassello. In attesa dell’inaugurazione della nuova sede i volontari del Repair Cafè accoglieranno tante persone con i loro oggetti fuori uso, per analizzare assieme a loro il guasto e tentare la riparazione. – Tutte le informazioni

Solaro – A Solaro “Quartiere in Festa” a Cascina Emanuela: laboratori, Protezione civile e la Banda in marcia. Domenica 6 settembre l’iniziativa promossa dal Comitato di quartiere “Il Giuggiolo”. Il ricavato della festa servirà a migliorare gli spazi del Centro civico – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Le emozioni prendono il volo con “La Gabbianella” a Bulgarograsso. Il Festival Terra e Laghi venerdì 4 settembre alle ore 21.00 in Piazza Falcone con il Teatro Blu di Varese e uno spettacolo poetico e divertente dedicato ai bambini “La gabbianella” – Tutte le informazioni

Varese – Tra la Bevera e il Lanza in bicicletta: sabato 5 settembre un tour gratuito tra natura e storia. Un itinerario guidato tra boschi, prati, vigneti, antiche cave e zone umide per conoscere da vicino uno dei paesaggi più suggestivi della provincia di Varese. Il tour gratuito in bicicletta è in programma sabato 5 settembre con guide certificate – Tutte le informazioni

Varese – Raduno, giro del lago e pranzo: gli amanti delle moto Aermacchi pronti a “invadere” Varese. Domenica 6 settembre il tradizionale appuntamento organizzato dal Registro Storico della casa motociclistica varesina. La dedica a Paolo Manusardi. Tanti gli ex tecnici ed ex piloti presenti – Tutte le informazioni

Viggiù – Il weekend a Viggiù tra cultura e tradizione: la guida agli appuntamenti. Orari, luoghi e dettagli per seguire le iniziative del fine settimana tra concerti, storia ed escursionismo – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Carnago – A Carnago la mostra Kromatica “Sinergie Visive”. L’antica chiesa di San Rocco in via Italia a Carnago ospita l’esposizione del collettivo Kromatica con le opere di Alex Boldini Mauro Giacobbo Elisa Martignoni e Massimo Ghelfi – Tutte le informazioni

Casciago – Fotografia, incisione e tornitura: tre artisti varesini in mostra a Casciago. Inaugurazione domenica 6 settembre nell’Ex Chiesa di San Giovanni con il patrocinio del Comune. Fosca Piccinelli, Giorgia Poletti e Andrea Crespi portano le loro opere nelle navate dello storico edificio di via Scalette. L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero tutti i fine settimana fino al 4 ottobre. – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Arte contemporanea e porcellana al MIDeC: arrivano le mostre di Alice Reina e Stella Giada Giudice. Il Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello si prepara a inaugurare il 6 settembre due esposizioni dedicate alle vincitrici del Premio Biennale per la Ceramica Contemporanea. – Tutte le informazioni

Varese – Tre giorni tra arte, dialetto e musica: a Penasca di San Fermo torna la storica rassegna nel borgo. Arte, poesia e musica per la storica tre giorni che trasforma le corti del rione in un museo a cielo aperto aperto a tutti – Tutte le informazioni

INCONTRI

Cairate – “Il rosa è in Circolo”: a Bolladello di Cairate gran finale con Laura Campiglio e il Binaghi Di Toma Duo. Sabato 5 settembre l’ultimo appuntamento con Laura Campiglio tra musica, la visita alle storiche cantine del circolo e la degustazione di birra solidale – Tutte le informazioni

Ternate – Villa Leonardi a Ternate ospita L’io riflesso, la prima mostra personale di Luigi Abbiati. L’esposizione, promossa dall’associazione Trinate Nova APS vede in mostra le opere del pittore di Induno Olona. Inaugurazione il 5 settembre, alle 17 – Tutte le informazioni

Varese – Varese celebra don Vittorione a cent’anni dalla nascita: una giornata dedicata al valore del dono. Un convegno dal titolo “Scegli ciò che vale – La forza creatrice del dono” è in programma sabato 5 settembre da Africa Mission – Cooperazione and Development ETS, sede distaccata di Varese – Gruppo Amici di don Vittorione – Tutte le informazioni

Varese – Varese si prepara a festeggiare i cento anni dalla nascita di don Vittorione con due incontri e una cena solidale. Il 5 e 6 settembre Rasa e Varese ospiteranno le iniziative promosse da Africa Mission. Tra i momenti centrali la cena benefica al Campus De Filippi – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

Varese – Al campo sportivo di San Fermo il “Rock in the jungle”: sul palco Egreen e Sano Business. Una giornata dedicata a musica hip hop, sport, socialità e attenzione alle nuove generazioni. Appuntamento per sabato 5 settembre al Campo sportivo di Via Sette Termini – Tutte le informazioni

Alta Valle Intelvi – La magia di Terra e Laghi Festival prosegue ad Alta Valle Intelvi sulle note del tango. Sabato 5 settembre alle h 21.00 il Teatro Blu di Varese metterà in scena uno spettacolo ispirato alla storia vera di Maria y Cice de Buenos Aires “Tango di periferia” – Tutte le informazioni

Castelseprio – A Castelseprio la grande musica d’ottoni risuona tra le rovine del Parco Archeologico. Domenica 6 settembre al parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio va in scena lo spettacolo del Kanejo Brass Quintet promosso dal festival Lealtrenote con la direzione regionale musei nazionali lombardia – Tutte le informazioni

Olgiate Olona – Il piano di Enrico Pieranunzi chiude la XVII edizione della rassegna JAZZaltro a Olgiate Olona. Si terrà domenica 6 settembre con inizio live ore 11, Cortile del Municipio, via L. Greppi 4. Ingresso libero con libera donazione; in caso di maltempo ci si sposterà nel Teatrino di Villa Gonzaga – Tutte le informazioni

Varese – A Varese il live di Riki Cellini con “L’estate tutto l’anno”. L’appuntamento varesino porta nella XXII stagione di ALOUD – abrigliasciolta, l’universo sonoro del nuovo album – Tutte le informazioni

Viggiù – A Viggiù musica, teatro e memoria sulle tracce di Giulio Ricordi. Un viaggio alla scoperta di uno dei protagonisti della Milano scapigliata e della Belle Époque sulle note delle composizioni che hanno accompagnato il suo tempo – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

Arcisate – “Alice in Wonderland”: Arcisate si trasforma nel mondo fantastico per la festa de “L’Arcobaleno di Nichi”. Sabato 5 e domenica 6 settembre il Parco Lagozza ospiterà l’evento benefico a favore della Fondazione Giacomo Ascoli tra musica, laboratori per bambini e spettacoli – Tutte le informazioni

Angera – La Festa della Bruschera torna ad animare la frazione di Angera da venerdì 4 a domenica 6 settembre. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Angera, si terrà negli spazi coperti al parco della chiesa della Bruschera, garantendo lo svolgimento delle attività anche in caso di maltempo. – Tutte le informazioni

Bisuschio – A Bisuschio un weekend di festa con la Sagra dell’arrosticino. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre l’area feste ospita il tradizionale appuntamento gastronomico dedicato agli iconici spiedini ovini con un ricco programma di musica dal vivo e intrattenimento organizzato dalla Ceresium Bisustum – Tutte le informazioni

Borgomanero – A Borgomanero torna il Parco del gusto con piccoli produttori e artigiani del cibo. La manifestazione, quest’anno si svolgerà sabato 5 e domenica 6 settembre, e proporrà una ricca selezione del panorama regionale dei piccoli produttori e artigiani del cibo, una squadra di una cinquantina di espositori – Tutte le informazioni

Buguggiate – A Buguggiate la Festa al Bosco porta in tavola i sapori della Liguria. Domenica 6 settembre all’area feste in località Tigros torna l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Buguggiate. A pranzo un menu dedicato alla cucina ligure, dalla focaccia di Recco alle trofie al pesto, fino alla cima alla genovese – Tutte le informazioni

Cadegliano Viconago – Arbizzo in festa per la Madonna delle Grazie: tre giorni di tradizione, musica e cucina tipica. Ricco programma dal 4 al 6 settembre ad Arbizzo con funzioni religiose, lo stand gastronomico attivo tutte le sere e la musica dal vivo per le serate danzanti – Tutte le informazioni

Cantello – A Cantello arriva la Sagra degli Uccelli. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune torna all’Area Feste Franco Catella di via Collodi con la tradizionale gara canora e gli stand gastronomici autunnali – Tutte le informazioni

Caronno Varesino – A Caronno Varesino si fa festa “A tavola e in pista”. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l’Area Feste di Parco Macchi ospiterà l’evento organizzato dalla Pro Loco cittadina che propone un ricco programma gastronomico affiancato da serate di musica dal vivo e ballo – Tutte le informazioni

Casciago – Il Riarma Caffè spegne 12 candeline: una serata di festa a Morosolo tra cibo e dj set. Sabato 5 settembre il locale di Morosolo festeggia 12 anni di attività con un party serale: cibo e musica per ringraziare la clientela – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago la Sagra della Patata: tre giorni di gusto, musica e divertimento al Maggiolone Social Park. Dal 4 al 6 settembre la grande Area Feste di via Primo Maggio ospita un intero weekend dedicato alla patata, protagonista di un menu originale e ricco di proposte. In programma concerti, dj set, balera e attività gratuite per i bambini. – Tutte le informazioni

Gavirate – “Il Mio Lago” a Gavirate, al Lido Group Cycling e beneficenza per le Farfalle Lilla. L’evento farà tappa al Golden Beach sabato 5 settembre con le sessioni outdoor guidate dai master instructor della ICYFF e un aperilago con musica dal vivo. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione che si occupa di disturbi del comportamento alimentare – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Gazzada Schianno in festa: torna la Patronale di Santa Croce tra tradizione, musica e street food. Dal 5 al 13 settembre un ricco programma di appuntamenti religiosi, mostre e serate gastronomiche in via Italia Libera e Piazza Galvaligi. Ecco tutte le date e i dettagli – Tutte le informazioni

Golasecca – A Golasecca si chiude la Festa Patronale: sabato 5 settembre la processione di San Rocco. Santa Messa e sfilata con la banda e gli Alpini per riaccompagnare la statua del Santo nella sua chiesetta – Tutte le informazioni

Gornate Olona – A Prospiano torna la Festa della Madonna dell’Albero tra celebrazioni, musica e tradizione. Dal 5 al 13 settembre il santuario e la parrocchia di Prospiano ospitano la tradizionale Festa della Madonna dell’Albero. In programma messe, momenti comunitari, musica, iniziative per bambini, gastronomia e lo spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

Malnate – “Boomer vs Gen Z” la silent disco a Gurone in Festa è un confronto generazionale. Due consolle a confronto per una sfida musicale tra generazioni che vedrà Dj Dadex e Dj Febs alternarsi nelle cuffie del pubblico a partire dalle ore 21.30 all’oratorio San Lorenzo – Tutte le informazioni

Malnate – A Malnate la 79esima Sagra Settembrina: il programma tra tradizione e novità. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano le serate culinarie romana e irlandese, la risottata con lo chef Sergio Barzetti a Monte Morone e lo spettacolo finale dei Truzzi Volanti – Tutte le informazioni

Monvalle – Il primo fine settimana di settembre riporta a Monvalle la Fiera dell’Agricoltura, l’appuntamento che il paese chiama da sempre “Festa degli Agricoltori“. L’edizione 2026 è in programma sabato 5 e domenica 6 settembre. – Tutte le informazioni

Santa Maria Maggiore – Mille spazzacamini a Santa Maria Maggiore: tutto pronto per il 43esimo raduno. Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre 2026 torna il Raduno Internazionale dello Spazzacamino: evento clou della 43^ edizione la sfilata di domenica 6 settembre a Santa Maria Maggiore: attesi oltre 1000 spazzacamini provenienti da tutto il mondo – Tutte le informazioni

Varese – “Rock the Jungle” a San Fermo: musica e solidarietà per i Gorillas. Il campo sportivo di via Sette Termini a Varese ospita il festival benefico promosso dai Gorillas con workshop gratuiti, esibizioni di artisti della scena rap e stand gastronomico – Tutte le informazioni

Varese – La comunità salvadoregna di Varese festeggia i 205 anni di indipendenza di El Salvador. Un fine settimana di festa tra arte, spettacoli, balli e sapori del Centro e del Sud America per celebrare la cultura salvadoregna – Tutte le informazioni

Vedano Olona – E’ il weekend di Maccastoria 2026: a Vedano Olona tre giorni tra musica dal vivo, laboratori e aperitivi al Parco Fara Forni. Dal 4 al 6 settembre il Parco Fara Forni ospita concerti serali, laboratori di tai chi e yoga, aperitivi e uno stand gastronomico aperto tutti i giorni – Tutte le informazioni

Vergiate – Vergiate festeggia l’85° di fondazione del Gruppo Alpini: il programma del weekend. Sabato 5 e domenica 6 settembre due giorni di eventi tra sfilate, musica e momenti comunitari a Corgeno e nel centro cittadino – Tutte le informazioni

Viggiù – La Filarmonica di Viggiù ospita la banda di Sassuolo per una giornata tra sfilate e musica. Prosegue lo scambio culturale iniziato lo scorso anno in terra emiliana: la Filarmonica Giacomo Puccini accoglie i musicisti del Corpo Bandistico La Beneficenza per un pomeriggio di festa – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Porto Ceresio – A Porto Ceresio si cammina con le cuffie a ritmo di musica per sostenere l’Ambulanza Veterinaria. Una camminata di cinque chilometri sul lungolago ceresino tra musica e solidarietà per sostenere il servizio di soccorso e trasporto per gli animali – Tutte le informazioni

Solbiate Con Cagno – Passeggiata botanica nel Parco Valle del Lanza: riconosciamo gli Alberi del bosco. Nuova uscita immersa nella natura promossa insieme ad Antea Franceschin per scoprire le diverse specie arboree presenti nell’area protetta del territorio – Tutte le informazioni

Tradate – A Tradate il Parco Pineta si trasforma nel mondo di Tolkien con eventi per grandi e bambini. Un fine settimana immersivo tra natura e letteratura fantasy promosso dal Parco Pineta e Regione Lombardia con conferenze, escape game ed esplorazioni per tutta la famiglia a Tradate – Tutte le informazioni

SPORT

Corgeno – Sarà un fine settimana tricolore in provincia di Varese per il canottaggio a sedile fisso. Sabato 5 e domenica 6 settembre Corgeno di Vergiate ospiterà la 74ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti riservati alle imbarcazioni Elba e Jole Lariana, la principale manifestazione del calendario nazionale per questa disciplina che ha sui nostri laghi uno dei territori più importanti. – Tutte le informazioni

Orino – Tutto pronto per la quinta edizione del Forte di Orino Trail, la manifestazione dedicata alla corsa in montagna che domenica 6 settembre porterà atleti e appassionati sui sentieri del Parco Regionale Campo dei Fiori. Il quartier generale sarà a Caldana di Cocquio Trevisago, in Piazza Società Operaia, dove saranno allestiti partenza e arrivo delle tre prove in programma. – Tutte le informazioni

Induno Olona – Dalle arti marziali al ciclismo: Induno Olona celebra le sue associazioni con la Festa dello Sport. Una giornata aperta a tutti al Centro Sportivo di via Olimpiadi con dimostrazioni dal vivo, prove pratiche delle associazioni locali e presidi di salute e prevenzione curati dal volontariato del territorio – Tutte le informazioni

Varese – La prima volta sul ghiaccio non si dimentica: il 5 settembre Varese Ghiaccio apre le porte a tutta la città. Open Day di Varese Ghiaccio, in programma sabato 5 settembre dalle 9:00 alle 12:00 all’Acinque Ice Arena – Tutte le informazioni

Varese – Voglia di ghiaccio? Sabato 5 settembre open day di pattinaggio all’Acinque Ice Arena. L’Acinque Ice Arena ospita l’iniziativa di Icesport Varese dedicata a chi vuole provare i pattini. Previste anche esibizioni di artistico e sincronizzato – Tutte le informazioni

Vedano Olona – Una camminata in ricordo di Simona, che ci ha insegnato a sorridere anche da malata. Il 6 settembre si terrà a Vedano Olona una camminata in rosa dedicata a Simona Buemi, la donna scomparsa lo scorso luglio che fra una chemioterapia e l’altra cercava di sorridere e di trasmettere gioia agli altri. Il ricavato andrà a Valbossa IN Rosa – Tutte le informazioni