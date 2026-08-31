A Carnago la mostra Kromatica “Sinergie Visive”

L’antica chiesa di San Rocco in via Italia a Carnago riapre le sue porte alla fotografia d’autore con un nuovo appuntamento culturale. Venerdì 5 settembre, alle ore 21:00, verrà inaugurata ufficialmente la mostra “Sinergie Visive”, promossa ed esposta dal collettivo “Kromatica”. L’iniziativa porterà all’interno dello storico edificio sacro le opere e le prospettive artistiche di quattro diversi autori: Alex Boldini, Mauro Giacobbo, Elisa Martignoni e Massimo Ghelfi.

L’arte fotografica riparte da San Rocco

L’esposizione rappresenta un’occasione per valorizzare sia lo spazio architettonico dell’antica chiesa di San Rocco sia i linguaggi visivi contemporanei.

Il progetto “Sinergie Visive” propone un percorso espositivo che mette in dialogo gli stili e le tecniche dei quattro fotografi, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare mondi ed espressività differenti raccolti in un unico spazio espositivo.

Un lavoro di squadra per il territorio

L’organizzazione della mostra è il frutto di una stretta collaborazione che ha coinvolto diverse realtà attive sul territorio locale.

Fondamentale per la realizzazione della serata inaugurale e per l’allestimento è stato il contributo offerto da Graziano Biscotti, affiancato dal supporto e dalla sinergia con il Comune di Carnago, la Pro Loco di Carnago e il Foto Club Carnago “La Nuova Immagine”.

L’inaugurazione e l’apertura al pubblico

Il momento di apertura è previsto per la serata di venerdì 5 settembre alle 21:00, quando gli organizzatori e gli autori accoglieranno il pubblico per la presentazione ufficiale delle opere.

L’evento punta a coinvolgere sia la comunità residente sia gli appassionati di fotografia d’arte di tutta la provincia, confermando la chiesa di San Rocco come punto di riferimento per le mostre e gli appuntamenti culturali di Carnago.