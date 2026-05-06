Festa della Salamella Selvaggia a Luvinate: programma, date e menu dell’evento

Sabato 16 in orario serale e domenica 17 maggio, dalle 11.30 fino a sera, a Luvinate in Loc. Scuderie è in programma la sagra

SALAMELLA SELVAGGIA

evento organizzato dall’Associazione Cacciatori del Poggio, con il patrocinio del comune di Luvinate.

Un evento pensato per celebrare i sapori del territorio e offrire un’occasione di incontro e convivialità aperta a tutti, tra buona cucina e intrattenimento per grandi e piccoli.

La festa prenderà il via sabato 16 maggio in serata e proseguirà domenica 17 maggio per l’intera giornata, dalle 11.30 fino a sera, con un ricco programma gastronomico e momenti di animazione.

Protagonista assoluta sarà la carne di cinghiale a km0, proposta in diverse varianti, tra cui la salamella e la porchetta, simboli di una tradizione culinaria che affonda le radici nel territorio. Ad accompagnare le specialità ci saranno alcune eccellenze locali: i vini della Tenuta Cassiciacum, il gin artigianale e la birra artigianale del Laboratorio Lanotti, oltre alle bevande a cura di Fochi Matteo di Brebbia.

Non mancheranno le occasioni di divertimento: il programma prevede balli di gruppo, baby dance e gonfiabili per i più piccoli, per rendere la manifestazione un momento di festa adatto a tutte le età.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali e promuovere le tradizioni in un clima di condivisione e partecipazione.

La Festa della Salamella Selvaggia si conferma così un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati della buona cucina e per chiunque voglia trascorrere un weekend all’insegna del gusto e della convivialità immersi nel verde di Luvinate.

Menu

Antipasto salumi e formaggi 10 euro

Panino salamella 5 euro

Panino wurstel 4 euro

Panino con salamella di cinghiale 6 euro

Panino con porchetta di cinghiale 7 euro

Patatine fritte 4 euro

Bere

Birra media chiara 5 euro

Birra artigianale 33cl 4 euro

Vino bianco/rosso 10 euro

Prosecco 12 euro

Gin Tonic 7 euro

Bicchiere vino bianco/rosso 2,50 euro

Bicchiere prosecco 3,50 euro

Coca/Sprite 2,50 euro

Acqua 1 euro

Amaro 3 euro

Caffè 1 euro

Per info

Lorenzo 3472458476

William 3392642043

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al 23-24 maggio