Luvinate - Evento sponsorizzato
Festa della Salamella Selvaggia a Luvinate: programma, date e menu dell’evento
Due giorni di festa tra natura, cucina e tradizione
Sabato 16 in orario serale e domenica 17 maggio, dalle 11.30 fino a sera, a Luvinate in Loc. Scuderie è in programma la sagra
SALAMELLA SELVAGGIA
evento organizzato dall’Associazione Cacciatori del Poggio, con il patrocinio del comune di Luvinate.
Un evento pensato per celebrare i sapori del territorio e offrire un’occasione di incontro e convivialità aperta a tutti, tra buona cucina e intrattenimento per grandi e piccoli.
La festa prenderà il via sabato 16 maggio in serata e proseguirà domenica 17 maggio per l’intera giornata, dalle 11.30 fino a sera, con un ricco programma gastronomico e momenti di animazione.
Protagonista assoluta sarà la carne di cinghiale a km0, proposta in diverse varianti, tra cui la salamella e la porchetta, simboli di una tradizione culinaria che affonda le radici nel territorio. Ad accompagnare le specialità ci saranno alcune eccellenze locali: i vini della Tenuta Cassiciacum, il gin artigianale e la birra artigianale del Laboratorio Lanotti, oltre alle bevande a cura di Fochi Matteo di Brebbia.
Non mancheranno le occasioni di divertimento: il programma prevede balli di gruppo, baby dance e gonfiabili per i più piccoli, per rendere la manifestazione un momento di festa adatto a tutte le età.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali e promuovere le tradizioni in un clima di condivisione e partecipazione.
La Festa della Salamella Selvaggia si conferma così un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati della buona cucina e per chiunque voglia trascorrere un weekend all’insegna del gusto e della convivialità immersi nel verde di Luvinate.
Menu
- Antipasto salumi e formaggi 10 euro
- Panino salamella 5 euro
- Panino wurstel 4 euro
- Panino con salamella di cinghiale 6 euro
- Panino con porchetta di cinghiale 7 euro
- Patatine fritte 4 euro
Bere
- Birra media chiara 5 euro
- Birra artigianale 33cl 4 euro
- Vino bianco/rosso 10 euro
- Prosecco 12 euro
- Gin Tonic 7 euro
- Bicchiere vino bianco/rosso 2,50 euro
- Bicchiere prosecco 3,50 euro
- Coca/Sprite 2,50 euro
- Acqua 1 euro
- Amaro 3 euro
- Caffè 1 euro
Per info
Lorenzo 3472458476
William 3392642043
In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al 23-24 maggio