Il gruppo Estrella ritira l’offerta per la maggioranza della Pro Patria

Si spegne l’Estrella sullo “Speroni”. Il gruppo olandese che era uscito allo scoperto a fine aprile per rilevare la maggioranza della Pro Patria ritirerà nelle prossime ore la propria offerta per la società biancoblù. La struttura diretta da Xander Czaikowski, ex CEO del PEC Zwolle, squadra di Eredivisie, ha ritenuto scaduto il tempo per la risposta che si attendeva da parte del club tigrotto.

Rispetto all’ultimatum a brevissimo termine di cui si era parlato a fine aprile, Estrella avrebbe concesso un periodo più lungo per valutare la propria offerta ma non avrebbe ricevuto riscontri concreti da parte dell’attuale azionista di maggioranza, ovvero Patrizia Testa, che detiene il 51% delle quote ma che da tempo ha annunciato il proprio disimpegno.

Secondo quanto appreso da VareseNews, Estrella Football Group avrebbe sottoposto alla Pro Patria sia l’ingresso in maggioranza sia un impegno finanziario nell’arco di tre anni per dare alla società di via Ca’ Bassa la struttura e le risorse necessarie per ripartire dopo la retrocessione in Serie D, con l’obiettivo di riportare i Tigrotti in Serie C.

Tra le parti i contatti non sono mancati, ma Estrella lamenterebbe il fatto che, dopo essersi mossa rapidamente in vista della prossima stagione e dopo aver discusso con gli attuali proprietari e aver accolto alcune loro richieste, non abbia poi ricevuto un invito a collaborare. Possibilità sfumata in via definitiva? Forse sì, a meno che arrivi a breve giro di posta una contromossa di Patrizia Testa – con il socio di minoranza Finnat alla finestra – che faccia cambiare idea al gruppo basato nei Paesi Bassi. Il quale, secondo alcune fonti, eviterà polemiche o scontri quando (a breve) annuncerà il disimpegno.

I soci di Estrella, nel frattempo, hanno “incassato” il primo successo della loro breve storia: la vittoria del Cascais – la prima squadra inserita in portafoglio – in una lega locale portoghese. Non un risultato strabiliante, visto il livello, ma comunque una soddisfazione sul campo.