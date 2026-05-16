Il gruppo Estrella ritira l’offerta per la maggioranza della Pro Patria
La struttura olandese lamenta la mancata risposta di Patrizia Testa dopo i contatti avuti nelle ultime settimane. Anche se uno spiraglio resterebbe aperto
Si spegne l’Estrella sullo “Speroni”. Il gruppo olandese che era uscito allo scoperto a fine aprile per rilevare la maggioranza della Pro Patria ritirerà nelle prossime ore la propria offerta per la società biancoblù. La struttura diretta da Xander Czaikowski, ex CEO del PEC Zwolle, squadra di Eredivisie, ha ritenuto scaduto il tempo per la risposta che si attendeva da parte del club tigrotto.
Rispetto all’ultimatum a brevissimo termine di cui si era parlato a fine aprile, Estrella avrebbe concesso un periodo più lungo per valutare la propria offerta ma non avrebbe ricevuto riscontri concreti da parte dell’attuale azionista di maggioranza, ovvero Patrizia Testa, che detiene il 51% delle quote ma che da tempo ha annunciato il proprio disimpegno.
Secondo quanto appreso da VareseNews, Estrella Football Group avrebbe sottoposto alla Pro Patria sia l’ingresso in maggioranza sia un impegno finanziario nell’arco di tre anni per dare alla società di via Ca’ Bassa la struttura e le risorse necessarie per ripartire dopo la retrocessione in Serie D, con l’obiettivo di riportare i Tigrotti in Serie C.
Tra le parti i contatti non sono mancati, ma Estrella lamenterebbe il fatto che, dopo essersi mossa rapidamente in vista della prossima stagione e dopo aver discusso con gli attuali proprietari e aver accolto alcune loro richieste, non abbia poi ricevuto un invito a collaborare. Possibilità sfumata in via definitiva? Forse sì, a meno che arrivi a breve giro di posta una contromossa di Patrizia Testa – con il socio di minoranza Finnat alla finestra – che faccia cambiare idea al gruppo basato nei Paesi Bassi. Il quale, secondo alcune fonti, eviterà polemiche o scontri quando (a breve) annuncerà il disimpegno.
I soci di Estrella, nel frattempo, hanno “incassato” il primo successo della loro breve storia: la vittoria del Cascais – la prima squadra inserita in portafoglio – in una lega locale portoghese. Non un risultato strabiliante, visto il livello, ma comunque una soddisfazione sul campo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.