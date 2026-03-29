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Sanremese – Varese in diretta

Biancorossi in Riviera per affrontare una delle squadre più in forma del girone di ritorno.

diretta calcio varese

Trasferta insidiosa per il Varese, che affronta il viaggio più lungo della stagione per arrivare a Sanremo e affrontare una delle squadre più in forma del girone di ritorno. I biancorossi di mister Andrea Ciceri cercano un risultato positivo per tenere vive le speranze per il terzo posto.

Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota beneattendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.

 

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Pubblicato il 29 Marzo 2026
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