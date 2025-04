Aperte le iscrizioni per la cena di gala di Sos Malnate

La cena di gala di Sos Malnate è ormai diventato una bella tradizione nel mondo associazionistico di Malnate. L’appuntamento per il 2025 è per venerdì 16 maggio alle ore 20 alla Cascina Diodona di Rovera.

Le iscrizioni alla serata, che serve all’associazione malnatese per raccogliere fondi per la propria attività, sono aperte.

«L’iniziativa – spiegano da Sos Malnate -, aperta al pubblico, si propone come un importante momento conviviale, ma anche e soprattutto solidale: il contributo di 65 euro richiesto per ciascun partecipante sarà interamente destinato al progetto di acquisto di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto disabili, recentemente avviato dall’associazione».

«Questa serata rappresenta per noi un’occasione speciale per incontrare i cittadini e ringraziarli del loro sostegno. Ma è anche un gesto concreto: i fondi raccolti contribuiranno direttamente al pagamento del nuovo mezzo per il trasporto disabili», spiega il presidente di SOS Malnate, Massimo Pedrazzini. «Un progetto ambizioso che ha previsto, in parallelo, anche l’organizzazione di un corso dedicato a questo servizio specifico, al quale hanno già aderito con entusiasmo dieci nuovi volontari. Grazie a questo investimento – in mezzi e in persone – potremo offrire un servizio in più a chi ha necessità di un trasporto protetto con veicoli speciali e operatori formati».