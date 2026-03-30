Saranno espulsi due dei quattro arrestati per il furto di Malnate

Saranno espulsi due dei membri della “banda” sudamericana (due donne e un uomo di nazionalità peruviana e un uomo originario di Cuba) arrestati quattro giorni fa a Malnate.

Una pattuglia della Squadra Mobile – impegnata nei pattugliamenti contro i furti – aveva intercettato l’auto della banda lungo la via centrale della cittadina, mentre procedeva ad andatura estremamente lenta, come se fosse in perlustrazione della zona.

Gli agenti hanno quindi deciso di monitorare i movimenti del veicolo, che poco dopo ha parcheggiato nelle vicinanze, posizionandosi con la parte anteriore in direzione strada, come se dovesse essere pronta ad allontanarsi velocemente.

Dalla macchina è scesa una donna, che ha fatto ingresso in un bar tabacchi dotato di ampia vetrata adiacente al parcheggio, seguita da un ragazzo e una ragazza che sono entrati in un bar di fronte alla tabaccheria. Il quarto uomo è rimasto invece alla guida del veicolo. Dopo pochi istanti la coppia è uscita dal bar e gli investigatori hanno potuto notare che la ragazza celava sotto il suo giubbotto una borsa. Contemporaneamente la donna che si trovava nella tabaccheria è uscita a sua volta e i tre sono risaliti a bordo della vettura, che mentre si apprestava ad allontanarsi è stata bloccata dagli agenti della Squadra Mobile.

Dal controllo i quattro sono stati trovati in possesso di una borsa, che ammettevano fin da subito di avere appena rubato nel bar dal quale erano usciti; all’interno della stessa, infatti, erano presenti effetti personali, denaro, carte di credito e documenti di identificazione di una signora che, raggiunta poco dopo all’interno del bar dove si trovava in compagnia di tre amiche sedute a un tavolino a chiacchierare, solo in quel momento si era accorta di essere stata vittima del furto.

Gli agenti hanno scoperto che tutti i fermati indossavano ancora auricolari per tenersi in costante contatto tra di loro tramite una chat comune su whatsapp, circostanza che ha dimostrato la perfetta organizzazione dei quattro, il loro chiaro intento criminoso e la precisa suddivisione dei ruoli in modo tale da non lasciare nulla al caso per la realizzazione del furto.

I soggetti, tutti senza fissa dimora e di cui solo una donna è risultata regolare sul Territorio Nazionale, erano stati arrestati e condotti presso gli Uffici della Questura, dove è giunta anche la vittima che ha sporto denuncia per il furto subito ed è tornata in possesso della propria borsa, dalla quale i quattro non sono riusciti a prelevare nulla grazie alla tempestività dell’intervento dei poliziotti.

Al termine della redazione degli atti a loro carico, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i due uomini sono stati associati alla Casa Circondariale di Varese, mentre le due donne sono state ristrette presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Como.

Su disposizione del Questore di Varese la Divisione Anticrimine della Questura ha avviato le procedure per l’emissione di idonee Misure di Prevenzione a carico dei quattro sudamericani; a carico dei due uomini è stato emesso decreto di espulsione dal Territorio Nazionale, con accompagnamento presso i CPR di Milano e Palazzo San Gervasio, per il loro successivo rimpatrio.

Il giudice nel frattempo ha previsto come unica misura cautelare il divieto di dimora in provincia di Varese per l’uomo di cittadinanza cubana.