“Cerco testimoni per il mio incidente a Cislago”
Una persona rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto lo scorso 27 marzo alle 19,20 in via Battisti cerca testimonianze
Lo scorso 27 marzo si è verificato un incidente attorno alle ore 19.20 circa sulla Provinciale Varesina, altezza Via Cesare Battisti 1473 a Cislago (foto di repertorio).
Una delle persone rimaste coinvolte nell’incidente sta cercando testimoni dell’accaduto: «Vorrei gentilmente chiedere se fosse possibile pubblicare un messaggio, su vostro sito, per tentare di risalire ad eventuali testimoni. Una Signora che mi ha soccorso, ha visto l’incidente, ma non ho purtroppo nessun contatto» – ci ha scritto la persona coinvolta.
Chiunque abbia informazioni può chiamare il numero 3470800272.
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