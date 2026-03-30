SOS Malnate cerca sei volontari per il Servizio Civile: scadenza l’8 aprile

C’è tempo fino alle ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026 per presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale in SOS Malnate. L’associazione di soccorso malnatese mette a disposizione sei posti per i giovani del territorio che vogliono intraprendere un percorso di dodici mesi nel mondo del volontariato e dell’assistenza sanitaria.

Un anno di formazione e impegno civile

Il progetto, denominato “Progetto Laghi”, è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, durante le quali i volontari saranno integrati nella vita operativa dell’associazione. Le attività spaziano dal trasporto sanitario semplice all’accompagnamento di persone fragili, fino al supporto nelle attività di centralino e nella gestione quotidiana della sede.

Si tratta di un’opportunità che non offre solo un supporto economico mensile, fissato a 519,47 euro, ma che punta soprattutto sulla crescita personale dei partecipanti. I giovani selezionati entreranno a far parte degli equipaggi di SOS Malnate, vivendo da vicino le dinamiche del soccorso e del supporto alla comunità locale.

Le parole del presidente Pedrazzini

L’associazione sottolinea l’importanza di questo bando come porta d’accesso a competenze che restano nel bagaglio professionale di ogni individuo. «Siamo agli ultimi giorni utili per candidarsi – sottolinea Massimo Pedrazzini, presidente di SOS Malnate – ed è importante che i giovani colgano questa occasione. Il Servizio Civile è un’esperienza che forma, responsabilizza e lascia competenze concrete, utili anche per il futuro professionale».

Proprio la formazione rappresenta uno dei pilastri dell’offerta: i volontari seguiranno infatti il percorso formativo completo curato da ANPAS. Al termine dell’anno di servizio, i partecipanti otterranno l’attestato di «Addetto ai trasporti sanitari», rilasciato dal CEFRA di ANPAS Lombardia e regolarmente riconosciuto da Regione Lombardia, un titolo spendibile anche in contesti lavorativi futuri.

Come presentare la domanda entro l’8 aprile

La procedura per candidarsi è esclusivamente telematica. Gli aspiranti volontari devono utilizzare la piattaforma ministeriale dedicata, effettuando l’accesso tramite le proprie credenziali SPID o CIE. L’associazione malnatese consiglia vivamente di mettersi in contatto con la segreteria prima di inviare definitivamente la pratica, così da ricevere assistenza nella compilazione e chiarire ogni dubbio sui dettagli del progetto.

Una volta chiuse le selezioni e stilate le graduatorie, i giovani scelti inizieranno ufficialmente il loro percorso il 18 settembre 2026. Per SOS Malnate si tratta di un innesto fondamentale di nuove energie, capace di garantire la continuità di servizi essenziali per i cittadini di Malnate e dei comuni limitrofi.