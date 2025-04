Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 4,5,6 aprile

Al Teatro Sociale di Luino il Premio Chiara alla Carriera 2025 ad Amalia Ercoli Finzi. La professoressa dialogherà con Giovanni Caprara, firma storica del “Corriere della Sera”. Sostenibilità e Impresa: a Cittiglio un convegno per un futuro più green. Sabato 5 aprile nell’ambito del Festival del Futuro Sostenibile il convegno “Sostenibilità e Impresa: Crescere Insieme per un Futuro Sostenibile”, promosso da CAST ONG ETS. VareseNews sarà media partner dell’iniziativa. Varese celebra il centenario di Giancarlo Sangregorio con la mostra “Impronte”. Alla Sala Veratti l’anteprima del ricco programma promosso dalla Fondazione Sangregorio che festeggia i cento anni della nascita dell’artista.

METEO

LE PREVISIONI – Sul Varesotto un fine settimana di bel tempo, domenica arriverà aria più fredda. Complice un aumento della pressione atmosferica con il contemporaneo consolidamento dell’anticiclone sulle Isole Scandinave, ci aspettano giornate caratterizzate da stabilità atmosferica, soleggiate e asciutte – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

AZZATE – Un concerto al tramonto, immersi nella natura e nella luce soffusa di centinaia di candele: “Candle Flowers” è l’evento che inaugura la stagione de Il Roccolo di Vegonno, ad Azzate, con una serata gratuita che unisce musica, sapori e atmosfera – Tutte le informazioni

BRUNELLO – La Bottega Solidale di Good Samaritan apre le sue porte domenica 6 aprile. Troverete tantissime proposte per festeggiare la Pasqua in maniera solidale: ovetti di cioccolato, colomba al pistacchio, colombe tradizionali, al cioccolato o all’albicocca e biscotti di frolla con confettura di fragole – Tutte le informazioni

VARESE – Nella settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale Autismo, ASST Sette Laghi e Il Ponte del Sorriso hanno organizzato un importante convegno sull’autismo “Dalla genetica al clinica al progetto di vita”, sabato 5 aprile presso l’Hotel Palace di VaresE – Tutte le informazioni

INARZO – All’Oasi Lipu della Palude Brabbia la Caccia al tesoro è palustre. Il gioco per famiglie con figli dagli 8 ai 14 anni è in programma domenica 6 aprile. In giornata anche due passeggiate alla scoperta del condominio degli aironi e di cnti d’amore – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 6 aprile torna a Ville Ponti di Varese il Creanza Creative Market, con una edizione tutta dedicata alla Pasqua: si tratta del “Creanza Spring Market & Signora Colomba”. 80 espositori, 12 pasticceri – Tutte le informazioni

VARESE – Il 5 aprile il Circolo di Casbeno si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto: una serata tutta da vivere tra musica, luci e sapori, con due ospiti d’eccezione in consolle – DJ Lanfry & DJ Kristy – pronti a far scatenare il pubblico fino a mezzanotte – Tutte le informazioni

VARESE – Un viaggio nei sapori della tradizione partenopea, senza allontanarsi dal cuore di Varese. Da mercoledì 2 aprile, il circolo storico Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7, inaugura la “Settimana Campana“, una nuova tappa del progetto gastronomico “Giro d’Italia”, dedicata interamente alla cucina napoletana – Tutte le informazioni

VARESE – Per celebrare la primavera e il risveglio della natura, Agricola Home & Garden è lieta di invitare i cittadini a “Armonie di Primavera”, un evento speciale in programma domenica 6 aprile dalle 10.30 alle 12.30: l’academy “Gli Echi della Natura“, infatti, sarà in concerto presso il punto vendita di via Pisna 1 a Varese – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Un fine settimana dedicato alla cucina regionale è quello che si appresta a vivere, dal 4 al 6 aprile, la contrada San Martino di Legnano, in via XXIX Maggio 207, che ospiterà la nuova edizione della Sagra degli Arrosticini & della Pasta Cacio e Pepe – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

EVENTI

LUINO – Al Teatro Sociale di Luino il Premio Chiara alla Carriera 2025 ad Amalia Ercoli Finzi. La professoressa dialogherà con Giovanni Caprara, firma storica del “Corriere della Sera” – Tutte le informazioni

AMBIENTE – Sostenibilità e Impresa: a Cittiglio un convegno per un futuro più green. Sabato 5 aprile nell’ambito del Festival del Futuro Sostenibile il convegno “Sostenibilità e Impresa: Crescere Insieme per un Futuro Sostenibile”, promosso da CAST ONG ETS. VareseNews sarà media partner dell’iniziativa – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese arriva il torneo di scacchi, il Gran Prix AAN ZEE 2025. La città di Varese si prepara ad ospitare la terza tappa del Gran Prix AAN ZEE 2025, prestigioso torneo scacchistico che si svolgerà il 5 e 6 aprile – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Visite guidate e laboratori a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno per la “Giornata delle camelie”. Sabato 5 e domenica 6 aprile selezionati esperti conoscitori e vivaisti accompagneranno il pubblico nella scelta e nell’acquisto delle piante più diverse – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Heart of Gaza” i disegni dei bambini raccontano a Besozzo la strage mediorientale. Il 5 e 6 aprile 2025, la Sala Mostre del Comune di Besozzo ospiterà una toccante mostra itinerante organizzata in collaborazione con il Circolo il Farina, che raccoglie i disegni dei bambini della Striscia di Gaza – Tutte le informazioni

VARESE – Caccia alla uova con il Rotaract Club Varese Verbano a Villa Toeplitz. Un evento ludico aperto a tutti i bambini e le bambine per trascorrere una giornata di divertimento e solidarietà – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – “Super Zac“ e la sua missione speciale di trasformare la creatività in solidarietà: succederà a Castello Cabiaglio questo weekend. Quando la creatività diventa forza: la storia di Zaccaria, il ragazzo che trasforma le sue parole in un messaggio di speranza. La mamma racconta: “Una delle parole più scritte e ripetute da mio figlio è sempre stata ‘coraggio'” – Tutte le informazioni

MANGIARE NEL VARESOTTO – Montanare, calamarata e sfogliatelle: “Al Posto Giusto” porta Napoli in tavola. Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 2 aprile a domenica 6 aprile un tuffo nella cucina campana. È consigliata la prenotazione – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – “Per sempre”: lo spettacolo teatrale a Varese tratto dal romanzo di Susanna Tamaro. A seguire, ci sarà un dibattito dal titolo “L’alcolista: vittima o carnefice?”, un momento di riflessione e confronto su una problematica sociale di grande rilevanza – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – La storia di “Gino Bartali, eroe silenzioso” in scena a Laveno grazie a Sprintz Running.

Si tratta del primo evento della Rassegna Teatro e Sport pensata da SPRInTZ per unire pratica sportiva e cultura – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – “Pierino e il Libro”: a Cazzago Brabbia un omaggio teatrale a Enrico Ruggeri (ma non solo) – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Gustavo La Vita è un viaggio tra poesia e risate allo Sbocc di Cardano al Campo. Il 4 aprile alle 21.15 Andrea Farnetani interpreta Gustavo La Vita, clown virtuoso e dolcissimo, capace di trasformare ogni errore in risata e ogni fallimento in magia – Tutte le informazioni

CISLAGO – “La Lezione” in scena all’auditorium. Il Laboratorio delle Idee porta in scena per la prima volta la farsa drammatica in cui non-sense e paradossi portano ad una completa distorsione della realtà – Tutte le informazioni

VARESE – “Recitare stanca” commedia avvincente all’Auditorium di Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga lo spettacolo “Pedala!”. In scena al Teatro Italia le voci di Adriana e Gino Bartali, interpretate da una strepitosa e coinvolgente Federica Molteni – Tutte le informazioni

INCONTRI

CUVEGLIO – Bambini e disturbi specifici dell’apprendimento: un incontro a Cuveglio per valorizzare le loro potenzialità. Verranno illustrati i meccanismi neurologici alla base del disturbo e saranno forniti strumenti concreti per aiutarli a sviluppare le loro abilità – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del Tessile di Busto Arsizio “Ricordi per un anno”, protagonista l’udito. Terzo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo “Al Museo con tutti i sensi”, che, nel corso di ogni visita, offre la possibilità di conoscere la storia tessile locale attraverso la valorizzazione di uno dei cinque sensi, per un viaggio “multisensoriale” nel mondo tessile – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Piantata in Asso: il mercatino dell’usato del futuro alla discarica di Casciago. Il 6 aprile 2025, dalle 10 alle 18, si terrà un evento unico nel suo genere a Casciago, presso la discarica di via della Fontana 17: Piantata in Asso, il mercatino dell’usato del futuro – Tutte le informazioni

TERNATE – A Ternate un incontro sulla prevenzione del tumore al seno. L’evento organizzato dalla Biblioteca di Ternate in collaborazione con Andos è in programma per sabato 5 aprile – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese il 5 aprile il convegno sull’autismo “Dalla genetica alla clinica al progetto di vita”. Per la Giornata Mondiale Autismo, ASST Sette Laghi e Il Ponte del Sorriso hanno organizzato un importante convegno sabato 5 aprile presso l’Hotel Palace di Varese – Tutte le informazioni

COCQUIO TERVISAGO – La meraviglia della vita al buio: alla Soms di Cocquio Trevisago conferenza fotografica sulle Grotte del Campo dei Fiori. Il piatto forte della serata sarà, senza dubbio, il protagonista assoluto delle grotte: il Pipistrello. Sovrano incontrastato di queste oscurità, il pipistrello rappresenta un organismo dalle straordinarie capacità di adattamento – Tutte le informazioni

MALNATE – Malnate Ideale ospita il giornalista Gianandrea Gaiani per una serata sugli scenari geopolitici. L’incontro “La guerra in Ucraina e il nuovo corso americano. E’ possibile la pace?” è organizzato dal Coordinamento provinciale di Lombardia Ideale e dal suo gruppo malnatese – Tutte le informazioni

GALLARATE – Auser Gallarate ospita l’onorevole Gadda per l’incontro “Economia circolare: la legge antispreco”. L’appuntamento sarà venerdì 4 aprile alle ore 17 nella sede di via – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Varese celebra il centenario di Giancarlo Sangregorio con la mostra “Impronte”. Alla Sala Veratti l’anteprima del ricco programma promosso dalla Fondazione Sangregorio che festeggia i cento anni della nascita dell’artista – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Una mostra a Fagnano Olona per ricordare Nevio, tra artigianato, impegno e ideali politici. A distanza di un anno dalla scomparsa di Nevio Pavanello, a Fagnano Olona il 29 marzo sarà inaugurata una mostra che racconterà la vita di un uomo amato da tutti, capace di impegnarsi per gli altri e in difesa dei propri ideali politici, conquistando la stima anche di chi non ne condivideva le idee – Tutte le informazioni

VARESE – Incontri di “Mondi Lontani”: visita guidata alla mostra a Villa Mirabello. Il Comune di Varese, in collaborazione con i Musei Civici di Varese, organizza una visita guidata alla mostra “Mondi Lontani”, in programma sabato 5 aprile 2025 alle 15 a Villa Mirabello – Tutte le informazioni

VARESE – Alla sala VareseVive una mostra su Franco Basaglia. Rientra tra le celebrazioni dei 25 anni della scuola Manfredini a Varese – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTRONNO – MATERIA – Rap di Varese a confronto: Marco Male e Time Travelers in un talk show musicale a Materia. Il 4 aprile nel nuovo spazio libero VareseNews, il rapper Marco Male e il duo Time Travelers si esibiranno in un talk show dal vivo, alternando performance e riflessioni sul mondo del rap e dell’Hip-Hop – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il coro Laus Deo esegue a Busto Arsizio il capolavoro sacro di Buxtehude per l’anno giubilare. Nell’ambito degli eventi organizzati dal decanato di Busto Arsizio per l’anno giubilare, il coro diretto dal maestro Gabriele Mara eseguirà il capolavoro sacro Membra Jesu Nostri di Dietrich Buxtehude per soli, coro, archi e basso continuo – Tutte le informazioni

VARESE – Varese festeggia il genio di Johann Sebastian Bach con musica e armonia. Organizzato dalla Società Cooperativa “Musica per Varese” che gestisce il Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese vedrà come protagonisti della serata l’Orchestra del Civico Liceo Musicale e il Coro da camera “Nova Vox” – Tutte le informazioni

VARESE – “Vespri d’organo”, la rassegna organistica della Basilica di Varese. Andrea Gottardello sarà il protagonista della serata di apertura della rassegna, domenica 6 aprile, con la “Variazioni Goldberg” di Bach – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno il libro “Che il mondo ti somigli – La saga di Francesco Cirio”. Da giovane ambulante a imprenditore di successo: la storia di un sogno diventato un’eccellenza italiana – Tutte le informazioni

VARESE – Il Sacro Monte di Varese rivela nuovi segreti: un registro ritrovato riscrive la storia del cantiere secentesco. Sabato 5 aprile a Villa Recalcati la presentazione del libro di Luigi Comincini che ricostruire con estrema precisione la vicenda del registro scomparso e delle importanti informazioni che contiene – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate una giornata di letture per ricordare Gianni Rodari. L’appuntamento con“Filastrocche in cielo e in terra… e in pace e in guerra” è per sabato 5 aprile al centro sociale “Lena Lazzari” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Francesco Casolo alla libreria Byblos Mondadori di Gallarate col suo nuovo libro “Il truffatore”. Sabato 5 aprile alle ore 18:30 Francesco Casolo sarà a Gallarate alla libreria Byblos Mondadori per la presentazione del suo nuovissimo libro “Il truffatore”, pubblicato da Feltrinelli– Tutte le informazioni

CASCIAGO – Casciago d’Autore: libri e fotografia per valorizzare il territorio. Gli appuntamenti si terranno presso la Sala dei Papi di Villa Castelbarco, all’interno del municipio, e offriranno uno spazio di incontro e riflessione su temi che spaziano dalla poesia alla letteratura d’inchiesta, fino al mondo della scuola e all’arte fotografica – Tutte le informazioni

VARESE – Giuseppe Girgenti e gli “esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale” al Premio Chiara. A Villa Recalcati il docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, presenta il nuovo libro “Umano poco umano” – Tutte le informazioni

SPORT

PODISMO – Piede d’Oro, c’è la Arsalonga ad Arsago Seprio. Sesta edizione della prova organizzata dal GPA: appuntamento domenica 6 aprile con start alle ore 9 – Tutte le informazioni

CHE FARE A LEGNANO E ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 4, 5 e 6 aprile. Nel fine settimana c’è il festival della letteratura storica. Per i golosi la sagra degli arrosticini e tanti event di svago – Gli appuntamenti

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend il 4, 5 e 6 aprile. Mostre, mercatini e visite ai giardini fioriti. Nel fine settimana sono tanti gli appuntamenti da non perdere sul Lago Maggiore e nei dintorni – Gli appuntamenti

CHE FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 4, 5 e 6 aprile. Il primo fine settimana di aprile è ricchissimo di appuntamenti: a Tradate arriva il Luna Park; a Rovello Porro inizia la festa di primavera alla bavarese; a Saronno c’è il concerto de “I Pomeriggi Musicali” e non mancano presentazioni di libri, mostre, mercatini e tanto altro – Gli appuntamenti