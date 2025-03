Incontri di “Mondi Lontani”: visita guidata alla mostra a Villa Mirabello

Il Comune di Varese, in collaborazione con i Musei Civici di Varese, organizza una visita guidata alla mostra “Mondi Lontani”, in programma sabato 5 aprile 2025 alle 15 a Villa Mirabello

Il Comune di Varese, in collaborazione con i Musei Civici di Varese, organizza una visita guidata alla mostra “Mondi Lontani“, in programma sabato 5 aprile 2025 alle 15 a Villa Mirabello.

L’iniziativa permetterà di approfondire la conoscenza di culture esotiche seguendo l’esposizione: con l’accompagnamento di una guida esperta, i partecipanti potranno conoscere la storia e il significato di questi oggetti, che raccontano dai viaggi d’esplorazione di fine ‘800 alle ricerche degli archeologi varesini Angelo e Alfredo Castiglioni.

L’evento si svolgerà con un minimo di otto partecipanti. Il costo della visita è di 10 euro a persona, con un supplemento di 3 euro per il biglietto d’ingresso. L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni e per gli abbonati AML.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata tramite il sito web www.cooperativasullarte.it oppure inviando una e-mail all’indirizzo museivarese@cooperativasullarte.it.