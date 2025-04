Piede d’Oro, c’è la Arsalonga ad Arsago Seprio

Secondo appuntamento stagionale con il circuito podistico del Piede d’Oro: domenica 6 aprile l’appuntamento è ad Arsago Seprio dove andrà in scena la 6a edizione della Arsalonga che si snoda su un percorso di 10,6 chilometri (ridotto 4,8 chilometri, anche per il nordic walking) e che ha nel campo sportivo di via D’Annunzio il proprio quartier generale.

Lo start è previsto per le ore 9, preceduto da quello del “minigiro” per bambini under 10 che gareggeranno alle 8.45 su un percorso di 600 metri. La prova è organizzata dal Gruppo Podistico Arsaghese (GPA) che aprirà il ritrovo intorno alle 7,30; per iscriversi singolarmente c’è tempo fino alle 8,45 (5 euro intero, 2 euro per gli under 15). Le premiazioni sono previste dalle ore 11.

Nel 2024 l’Arsalonga venne vinta da Simone Marcolli dell’Atletica Varese e Ilaria Bianchi della Recastello Radici Group che si imposero in una gara dall’altissima partecipazione, con circa 500 iscritti. Per informazioni si può contattare il numero 347-6443526 (Alberto) o l’indirizzo di posta elettronica podistica.arsaghese@gmail.com.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)

6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run

27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino

4 maggio: Malnate – Città di Malnate

11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running

25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate

6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili