“Lo cerco ogni giorno”: a Cardano Federica da tre anni cerca il suo Chicco

Sono passati tre anni dal giorno in cui il gatto Chicco è scomparso nelle strade di Cardano al Campo, ma Federica Zanforlin non si è mai arresa: da tre anni lo cerca senza sosta e facendone anche una battaglia – non solo personale – per la trasparenza.

«Non è solo un gatto per me. È famiglia. E finché non avrò una certezza, io continuerò a cercarlo» dice Federica.

Il gatto, maschio, tigrato grigio, si è smarrito nell’aprile 2022 e da allora Federica ha tappezzato le strade di volantini, seguito ogni segnalazione, scritto a rifugi, gattili, veterinari e Asl in tutta la Lombardia. Ha persino installato fototrappole nei punti più segnalati e verificato ogni avvistamento compatibile. Ma di lui ancora nessuna traccia certa.

Confidando sull’anagrafe che registra tutti gli animali, Federica ha provato ad allargare la ricerca.

E qui la sua ricerca diventa anche una battaglia di trasparenza: «Ho chiesto i dati sui gatti recuperati alle autorità sanitarie, ma spesso non mi è stato nemmeno concesso di vederli. Eppure si tratta di un diritto: secondo la Legge 241/1990, ogni cittadino può accedere agli atti amministrativi, specie quando c’è un interesse diretto come nel mio caso. Non voglio fermarmi finché non avrò risposte».

L’appello è rivolto non solo alle istituzioni, ma a tutti: chiunque abbia visto un gatto tigrato grigio, magari ferito o spaventato, o abbia notizie di gatti trovati in zona nel periodo, è invitato a mettersi in contatto. A volte basta una piccola informazione per risolvere un grande mistero, anche solo per sapere che Chicco è felice con un’altra famiglia.

«Non si tratta solo di amore per un animale, ma di giustizia. Perché se è stato recuperato e non identificato, se qualcosa è successo, ho il diritto di sapere. E se invece è ancora lì fuori, ha il diritto di tornare a casa».

Federica è affiancata da un’amica che ha fatto propria la sua battaglia, Valentina. E a lei si può fare riferimento per ogni segnalazione (i contatti sono v.rota@hotmail.com ; 3519861805)

«Diffondete, condividete, parlatene. Anche dopo tre anni, ogni aiuto può fare la differenza».