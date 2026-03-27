Le donne di Cardano al Campo e Gallarate in piazza contro il riarmo

Le donne di Cardano al Campo e Gallarate scendono in piazza per dire no alla guerra e al riarmo. L’associazione Casa delle Donne “Anna Andriulo”, le donne di Cardano al Campo e l’associazione Laura Prati aderiscono alla mobilitazione nazionale 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace, in programma sabato 28 marzo, portando anche il territorio del Varesotto dentro una rete diffusa in tutta Italia.

L’iniziativa nasce da un appello lanciato da gruppi di donne di Palermo e coinvolge associazioni e realtà femminili e femministe su scala nazionale. L’obiettivo è costruire una risposta comune alla crescente tensione internazionale e alla prospettiva di nuovi investimenti in armamenti, promuovendo invece relazioni, responsabilità e pratiche di pace.

Cuore simbolico dell’evento sarà la “tessitura”, un gesto concreto e condiviso che rappresenta la volontà di ricucire legami e costruire un futuro diverso.

L’appuntamento a Cardano al Campo

L’iniziativa si svolgerà a Cardano al Campo, in piazza Mazzini, dalle 14.30 alle 18.30. Durante il pomeriggio si terrà la “Tessitura di pace”, un progetto che vedrà le volontarie impegnate insieme nella realizzazione di grandi arazzi.

«Cucire insieme – spiega Ivana Graglia, presidente della Casa delle Donne “Anna Andriulo” – un tappeto di pace, fatto di pezzi di stoffa, nastri, segni e simboli. Ogni elemento contribuirà a raccontare una parola di pace, un desiderio di giustizia, un futuro che non vogliamo consegnare alla guerra».

Verso la manifestazione nazionale

I lavori realizzati nelle diverse piazze italiane confluiranno in una grande manifestazione nazionale prevista a Roma il 20 giugno, collegata alla campagna Stop ReArm Europe.

L’iniziativa rappresenta anche un momento di confronto e dibattito su temi tornati di stretta attualità, con l’intento di rafforzare una rete di donne unite contro la guerra e per la pace.