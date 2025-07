Grave incidente a Varese: schianto contro il muro per un uomo di 84 anni trovato in arresto cardiaco

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 14 luglio a Varese. Poco dopo le 12, un’autovettura ha perso il controllo in via Astico, andando a schiantarsi contro un muro. Alla guida del mezzo un uomo di 84 anni, che è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dai primi soccorritori.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche il defibrillatore in dotazione sull’autopompa, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

L’intervento ha poi visto il coinvolgimento dell’automedica, di un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e degli agenti della Polizia Locale. Dopo il passaggio di consegne al personale sanitario, l’uomo è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, con manovre rianimatorie ancora in corso.

L’intervento è stato coordinato da Soreu dei Laghi. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi sul posto.