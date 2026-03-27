Ginevra Negrello d’oro alla Wulfenia Cup di Pontebba

In una stagione di pattinaggio che volge al termine, arriva un nuovo successo internazionale di Ginevra Negrello. La 21enne punta di diamante della Varese Ghiaccio ha infatti centrato la vittoria assoluta nella Wulfenia Cup, gara internazionale ISU disputata a Pontebba, in provincia di Udine. Negrello si è imposta nella categoria senior davanti all’altra azzurra Gioia Fiori e alla svizzera Sara Franzi.

Alla Wulfenia Cup hanno preso parte anche due compagne di squadra di Negrello, Alice Marini e Giorgia Piscitello che hanno disputato la gara di categoria Junior: Marini ha sfiorato la top 10 (11a), Piscitello ha concluso al 20° posto. Per entrambe un’esperienza importante contro atlete provenienti da diverse nazioni: a vincere l’uzbeka Graschenkova.

La Varese Ghiaccio ha inoltre partecipato ad altre gare nei giorni scorsi: la principale è stata la tappa di Aosta del campionato italiano giovanile con la finale della categoria Advanced Novice Elite. Qui Alice Faverio ha concluso al sesto posto mentre Michelle Latini si è piazzata 17a. Una gara impegnativa in cui Faverio e Latini hanno mostrato grande carattere al netto di qualche imperfezione che ha inciso sul risultato finale.

Ottima prestazione, quindi, per la selezione della Lombardia seconda classificata nella Arge Alp 2026, la competizione riservata alle squadre delle regioni (di diverse nazioni) che si affacciano sull’arco alpino. La prova disputata in Austria ha visto in pista tre atleti della Varese Ghiaccio con i colori lombardi: Tommaso Gasparoli è salito sul podio con il 3° posto nella propria categoria, 5° Manuel Coco, 13° Letizia Martegani.

Quattro le medaglie “targate Varese” infine alla gara di fascia Bronze di San Donato Milanese, il trofeo “Titti Pagani”. Oro per Martina Mirra che ha vinto la propria classe, terzi posti per Noa Castegnero, Elisa Lavagnoli e Melissa Gussoni.

I prossimi appuntamenti per Varese Ghiaccio saranno le finali nazionali di fascia Gold, Silver e Bronze e l’ultima gara internazionale ISU che si terrà a Jesenice in Slovenia tra il 9 e l’11 aprile.