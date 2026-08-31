Ritrovato ad Olginasio l’anziano scomparso da Gavirate

Si è concluso con un lieto fine l’allarme scattato a Gavirate per la scomparsa di un uomo di 71 anni, di cui non si avevano più notizie dalla serata di domenica 30 agosto.

L’anziano è stato ritrovato a Olgianasio, mettendo fine alle ore di apprensione. Le operazioni avevano mobilitato vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile di Gavirate e numerosi volontari.

Una mattinata di ricerche

Le ricerche erano scattate fin dalla mattina di lunedì 31 agosto, dopo che l’ultimo segnale del telefono dell’uomo era stato registrato attorno alle 9.00.

Le squadre si erano concentrate nella zona del lungolago tra Biandronno e Voltorre e nelle aree dei torrenti Bardello e Tinella. Il campo base era stato allestito in comune destando parecchia curiosità tra i cittadini. Il sindaco di Gavirate Massimo Parola ha seguito direttamente tutte le operazioni.

La famiglia dell’uomo, capelli bianchi e alto circa 1,80 metri, aveva sporto denuncia facendo scattare il protocollo previsto in questi casi. Il ritrovamento a Olgiasio ha permesso di chiudere positivamente una vicenda che per ore aveva tenuto in apprensione l’intera comunità.