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Mobilitazione a Gavirate per un anziano scomparso

Da domenica sera non si hanno più notizie di un uomo di 71 anni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile di Gavirate e volontari

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Sono in corso da diverse ore a Gavirate le ricerche di un uomo di 71 anni scomparso da Voltorre domenica 30 agosto.

La macchina dei soccorsi si è attivata con un ampio dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri di Gavirate, i volontari della Protezione civile di Gavirate e dell’associazione La Lanterna di Diogene.

Alle operazioni partecipa anche un elicottero dei vigili del fuoco, impegnato a perlustrare dall’alto l’area interessata dalle ricerche.

I soccorritori si stanno coordinando sotto la direzione dei vigili del fuoco per suddividere il territorio in diverse zone da controllare. La speranza è che l’uomo abbia con sé il proprio telefono e sia possibile individuarne la posizione attraverso la cella.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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