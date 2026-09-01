Il “Viaggio musicale del Centenario” fa tappa al Chiostro di Voltorre

La musica classica incontra uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino. Lunedì 7 settembre, alle 21, il Chiostro di Voltorre a Gavirate ospiterà il terzo appuntamento del “Viaggio musicale del Centenario”, la rassegna promossa dalla Provincia di Varese in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell’ente.

Dopo il concerto inaugurale del 2 giugno all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e quello del 24 luglio a Villa Recalcati, il percorso prosegue dunque nel complesso storico di Voltorre con una serata dal titolo “Giovani Armonie – Tra memoria e canto, Respighi e Wolf-Ferrari”. Protagonista sarà l’Orchestra Cameristica di Varese, diretta dal maestro Fabio Bagatin, chiamata a proporre un programma dedicato a due compositori italiani vissuti tra Otto e Novecento: Ottorino Respighi ed Ermanno Wolf-Ferrari.

La serata si aprirà con la Suite in sol minore per archi, P. 41, composta da Respighi nel 1902. Il brano è articolato in sei movimenti: Ciaccona, Siciliana, Giga, Sarabanda, Burlesca e Rigaudon. A seguire sarà eseguita la Serenata per archi in mi bemolle maggiore di Ermanno Wolf-Ferrari, risalente al 1893 e composta da quattro movimenti: Allegro, Andante, Scherzo. Presto e Finale. Presto.

La scelta del Chiostro di Voltorre non è casuale e rispecchia la filosofia dell’intera rassegna: utilizzare la musica come strumento per valorizzare e riscoprire alcuni dei luoghi di maggiore interesse storico e architettonico della provincia. Il concerto diventa così un’occasione per mettere in dialogo il patrimonio del territorio con una proposta culturale aperta al pubblico.

Quello di Gavirate sarà il terzo dei quattro appuntamenti previsti dal “Viaggio musicale del Centenario”. L’ultima tappa è in programma venerdì 18 settembre a Cairate, nell’Auditorium dell’ex Chiesa dei Santi Ambrogio e Martino. Per il concerto di Voltorre l’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.