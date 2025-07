Muore dopo lo schianto contro un muro in via Astico a Varese: probabile malore alla guida

Non ce l’ha fatta l’uomo di 84 anni rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 14 luglio a Varese. L’anziano, alla guida di un’autovettura, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva via Astico, finendo la corsa contro un muro.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del sinistro ci sarebbe stato un malore improvviso. I primi soccorritori, tra cui una squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta con l’autopompa, avevano trovato l’uomo in arresto cardiocircolatorio, e avevano cominciato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, con l’impiego del defibrillatore in dotazione, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

L’intervento di soccorso ha coinvolto, oltre ai Vigili del Fuoco, l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e la Polizia Locale, oltre alla Polizia Locale per i rilievi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, con manovre rianimatorie ancora in corso. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il paziente è deceduto poco dopo il ricovero.