La Pasqua solidale di Good Samaritan ODV

Nella Bottega Solidale di Good Samaritan trovi tantissime proposte per festeggiare la Pasqua in maniera solidale: ovetti di cioccolato realizzati dalla cooperativa “Sprigioniamo Sapori” che opera all’interno della Casa Circondariale di Ragusa; colomba al pistacchio del laboratorio dolciario della “Casa Don Puglisi” di Modica; colombe tradizionali, al cioccolato o all’albicocca della Cooperativa sociale “Alle Cascine” di Milano; biscotti di frolla con confettura di fragole, a forma di colombella, dell’Equo Mercato.

La Bottega apre le porte le domeniche 6-13-27 e il sabato 19 aprile (che precede la Pasqua) in via Santa Maria 20 a Brunello (va) nel bellissimo contesto della Chiesa di Santa Maria Annunciata che, dalle 15.00 alle 18.00, permette anche visite guidate gratuite. La Bottega è aperta tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 o su appuntamento (chiamando il 349.5297872).

Domenica 13 aprile inoltre, alle ore 16.30, ci sarà il Concerto di Pasqua del coro varesino “Josquin Depréz APS” diretto dal Maestro Francesco Miotti, al pianoforte Matteo Failla e alla lettura di poesie Susanna Tadiello.

Cosa troverai alla Bottega Solidale?

Tantissimi sono i prodotti tra cui scegliere: dagli articoli per la casa come tovaglie tinte a mano o tessute al telaio, ai porta torte, grembiuli (meravigliosamente confezionati), presine, sotto pentola o sotto piatti in foglia di banano, lavandette per gli ospiti; agli accessori per la persona: astucci in stoffa africana, ventagli, collane e bracciali di carta, sciarpe tessute al telaio, borse in kitenge, pochette, ponchi in maglia e moltissimi altri originali prodotti realizzati con materie prime locali.

Non mancano i prodotti alimentari che arrivano da realtà solidali: i cioccolati e le scorze d’arancia di Modica del Laboratorio Don Puglisi, i biscotti della cooperativa Alle Cascine, le tisanelle di Libero Mondo oppure il sale aromatico dell’Anfass di Somma Lombardo. Troverai anche prodotti per la cura personale come saponi, crema mani e burro cacao, tutto eco-biologico.

L’obiettivo del 2025 sarà proporre sempre più nuovi prodotti, sia artigianali che alimentari..

Vieni a trovarci presso la bottega solidale oppure acquista dallo shop online e approfitta dei SALDI.

Durante l’anno Good Samaritan proporrà inoltre diversi momenti per conoscere i sostenitori e mostrare loro le attività che vengono realizzate a Gulu, nord Uganda a sostegno della popolazione più vulnerabile, come i bambini e le donne. Numerosi saranno anche i momenti culturali e d’intrattenimento, come il Concerto di Pasqua di domenica 13 aprile.

Good Samaritan si distingue da più di venticinque anni per il suo instancabile impegno attraverso il sostegno a distanza, l’accompagnamento delle donne nel mondo del lavoro, il supporto ai bambini e ai ragazzi orfani, alle ragazze madri, ai gruppi di persone vulnerabili con progetti di micro credito e molti altri importanti interventi.

Suor Dorina Tadiello, in questo momento in Uganda, sta lavorando, insieme all’organizzazione locale Comboni Samaritans of Gulu, di cui Good Samaritan è il maggior donatore, per garantire un futuro ai progetti e quindi ai suoi beneficiari. Puoi seguire gli aggiornamenti delle attività e donare sul nostro sito www.good-samaritan.it