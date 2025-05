In un mondo in cui la solidarietà ha ancora il potere di cambiare le cose, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Anche quest’anno, è possibile destinare il proprio 5×1000 a sostegno di realtà locali impegnate in progetti concreti e significativi. Una di queste è la Good Samaritan ODV, associazione di volontariato con sede a Caronno Varesino, attiva da anni nel campo della cooperazione internazionale e dell’aiuto umanitario.

Una missione che parte da Caronno Varesino e arriva in Uganda

Good Samaritan nasce nel 1999 dal desiderio di costruire un ponte solidale tra la provincia di Varese e le comunità più fragili dell’Uganda del nord. In particolare, l’associazione opera a Gulu, dove si affianca alla ONG locale Comboni Samaritans of Gulu nell’accompagnamento scolastico, psicologico e sanitario dei bambini orfani e vulnerabili.

Promuove inoltre un’attività tutta al femminile in cui le donne discriminate, malate e reduci di guerra ritrovano dignità attraverso il lavoro: la Cooperativa Wawoto Kacel, di cui puoi trovare i prodotti presso la Bottega Solidale di Brunello.

Particolare attenzione viene posta ai ragazzi di strada che, se non lavorassero presso la fattoria St. Anthony, sarebbero preda di bande criminali e non avrebbero un futuro: lo scopo dell’associazione è recuperare le loro vite dando ai ragazzi una possibilità lavorativa e dignitosa.

L’approccio è partecipativo: ogni intervento viene pensato, discusso e realizzato con il coinvolgimento diretto dei partner locali.

Il cuore delle attività è l’educazione scolastica, a favore dei bambini vulnerabili, e l’emancipazione femminile attraverso

progetti che mettono al centro le persone e le comunità locali.

A cosa serve il tuo 5×1000?

Destinare il 5×1000 a Good Samaritan ODV non comporta nessun costo per il contribuente, ma permette all’associazione di:

garantire l’istruzione a centinaia di bambini e ragazzi attraverso il mantenimento delle scuole in Uganda;

attraverso il mantenimento delle scuole in Uganda; fornire cure mediche di base in territori dove gli ospedali sono spesso inaccessibili;

in territori dove gli ospedali sono spesso inaccessibili; sostenere donne e famiglie vulnerabili attraverso microcrediti e progetti agricoli;

attraverso microcrediti e progetti agricoli; promuovere la formazione professionale per giovani in cerca di un futuro migliore.

Ogni euro viene utilizzato con trasparenza e responsabilità, e chi sceglie di donare può restare aggiornato sui risultati raggiunti tramite newsletter, eventi e testimonianze dirette.

Come donare

È sufficiente indicare il codice fiscale di Good Samaritan ODV nella propria dichiarazione dei redditi (Modello 730, CU o Redditi Persone Fisiche):

Codice fiscale 95042040121

Basta una firma e questo numero per contribuire a un cambiamento reale.

La solidarietà che resta

In un tempo in cui è facile sentirsi impotenti di fronte alle grandi sfide globali, Good Samaritan ODV rappresenta una risposta concreta, umana e profondamente radicata nel territorio. Donare il 5×1000 è un modo semplice per sentirsi parte di qualcosa di più grande. E per scoprire che la solidarietà, quella vera, parte da vicino e arriva lontano.

Per saperne di più: www.goodsamaritan.it