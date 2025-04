Sul Varesotto un fine settimana di bel tempo e temperature miti

Il meteo per il fine settimana è più che favorevole per passeggiate e attività all’aria aperta, complice un aumento della pressione atmosferica con il contemporaneo consolidamento dell’anticiclone sulle Isole Scandinave e di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. Sono dunque attese giornate caratterizzate da stabilità atmosferica, soleggiate e asciutte, con temperature in aumento.

Ecco le previsioni del Centro geofisico Prealpino:

Venerdì 4 aprile – Soleggiato con passaggi nuvolosi e qualche cumulo nel pomeriggio. Temperature massime in lieve aumento.

Sabato 5 aprile – Ben soleggiato. Asciutto. Più caldo con temperature massime oltre i 20 °C.

Domenica 6 aprile – Soleggiato con passaggi nuvolosi. Asciutto. Temperature massime in diminuzione.