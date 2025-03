Grande festa di Carnevale al Circolo di Casbeno con DJ Pony

Il Carnevale si avvicina e al Circolo di Casbeno si prepara una serata all’insegna del divertimento, della musica e della buona cucina. Sabato 8 marzo 2025, dalle 19:30 alle 24:00, andrà in scena il Carnival Party con l’energia travolgente di DJ Pony, pronto a far ballare tutti i presenti con un mix di successi e ritmi coinvolgenti.

L’evento, ospitato presso il Circolo di Casbeno, in via Milazzo 35 a Varese, offrirà non solo una serata di festa ma anche un ricco menù pensato per soddisfare tutti i gusti. Gli ospiti potranno gustare polenta e bruscitt, polenta e zola, polenta con tomino e speck, patatine e salamelle, il tutto in un’atmosfera colorata e festosa, impreziosita da coriandoli e maschere.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata spensierata, in compagnia di amici e buona musica. Il Carnevale è l’occasione perfetta per indossare il proprio costume più originale e lasciarsi travolgere dall’allegria della festa.

Non resta che segnare la data in agenda. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Circolo di Casbeno.

IN BREVE

Quando? Sabato 8 marzo 2025

Dove? Circolo di Casbeno

Orario? Dalle 19:30 alle 00:00

Ingresso libero

