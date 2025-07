Mattoncini in piazza per Costruiamo giocando a Cuveglio

Piccole opere architettoniche, robot e perfino foto, tutto da comporre utilizzando i mattoncini più famosi del mondo per la giornata di Costruiamo giocando a Cuveglio di domenica 20 luglio.

Appuntamento in piazza Marconi a partire dalle ore 10 alle 18 con esposizioni, giochi e laboratori a tema per la meraviglia e la creatività di grani e piccini.

In piazza sarà allestita l’esposizione di opere originali e collezioni create con i mattoncini LEGO® a cura di “Alto Verbano Bricks” e ci sarà anche una dimostrazione di “Sumo Robotico” con modelli LEGO® a cura dei campioni europei di “ItLUG Robotics Team”.

In un altro angolo della piazzza una seconda esposizione, questa volta di fotografie, sempre a tema mattoncini LEGO®, che farà da sfondo a un laboratorio fotografico a cura di”Fotografia Costruttiva”.

Inoltre per tutta la giornata sarà a disposizione dei partecipanti di ogni età un’Area costruzioni e gioco con innumerevoli e coloratissimi mattonciní LEGO® per dare libero sfogo alla fantiasia.

In programma anche concorsi con premi LEGO®, partite promozionali di paintball a cura dell’associazione “Club The Bears”, bancarelle degli hobbisti, commercianti in piazza e stand gastronomico, cosplayers, sfide con piste Polistil® a cura di Sebastiano Magni e incontri sul tema dei giochi.

L’evento, promosso, da Comune, Comunità pastorale e una serie di associazioni del territorio, si terrà anche in caso di maltempo.