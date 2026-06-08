Occhi aperti al Museo Bodini di Gemonio è un laboratorio di Collage fotografico per bambini

C’è un appuntamento speciale tutto dedicato ai bambini sabato 13 giugno alle ore 15 al Museo civico Floriano Bodini di Gemonio che propone un laboratorio di collage fotografico per giovanissimi. Occhi aperti al Museo è il titolo dell’iniziativa rivolta a bambini e ragazzi indicativamente dai 6 agli 11 anni.

L’appuntamento è inserito nell’ambito del progetto di rete Archivi del Contemporaneo che anche quest’anno propone il Festival Archivi Futuri che collega fondazioni, musei e archivi d’artista del territorio, dal 5 al 21 giugno.

Anche il Museo Civico Floriano Bodini è parte fin dall’inizio della rete Archivi del Contemporaneo e propone una serie di attività.

La prossiam è Occhi aperti al Museo è un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni per osservare il museo con uno sguardo nuovo e giocare con immagini, ritagli e composizioni fotografiche.

Attraverso il collage, i partecipanti potranno reinventare dettagli, opere e paesaggi visivi dando forma a racconti originali e sorprendenti.

La prenotazione è obbligatoria contattando il museo al 339 7596939 oppure scrivendo a didattica.museobodini@gmail.com

Il costo di partecipazione è di 15 euro

Per maggiori informazioni www.museobodini.it.