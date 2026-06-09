Piccoli archeologi crescono al Monatero di Torba

All’interno del weekend di iniziative speciali promosse in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, il Monastero di Torba ppropone un nuovo appuntamento dedicato ai bambini.

Per il ciclo Il Monastero in famiglia, domenica 14 giugno alle ore 15 appuntamento con Il mestiere dell’archeologo, un laboratorio per toccare con mano il fascino della scoperta nella storia dell’arte.

Quali sono le tracce del passato e come riportarle in luce? Quanto tempo ci separa dai reperti ritrovati?

È compito dell’archeologo rispondere a queste domande: scavare secondo un progetto, utilizzando materiali e strumenti del mestiere e raccogliere i risultati in una relazione.

L’attività, rivolta a bambii di età tra i 7 e i 10 anni, sarà condotta da un archeologo professionista che racconterà il proprio mestiere, tra stratigrafie, reperti, curiosità aneddoti, analisi e scoperte.

L’incontro dura circa 75 minuti.

Possibilità di merenda presso il ristoro interno Locanda Antica Torre.

Per info costi e prenotazioni telefonare allo 0331 820301 oppure scrivere a faitorba@fondoambiente.it o consultare il sito a QUESTO LINK