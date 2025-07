Cucina e musica d’autore si incontrano alla festa della Pro Loco di Brunello

Una regione, un piatto tipico e una canzone d’autore: è la formula originale con cui la Pro Loco di Brunello dà appuntamento per la serata di sabato 2 agosto, al Parco dell’oratorio di via Verdi 17. Una festa popolare, sì, ma con un’idea forte: celebrare l’Italia attraverso due grandi patrimoni culturali — la cucina e la musica — legandoli tra loro in un percorso tutto da gustare e da ascoltare.

“Un viaggio lungo lo stivale” tra gusto e note

Dalle 19 si aprono gli stand gastronomici, dove sarà possibile assaporare una selezione di piatti tipici legati a diverse regioni italiane. Ogni ricetta sarà affiancata da un artista simbolo di quella terra: così, ad esempio, il pesto potrà essere gustato ascoltando De André, una pasta alla norma con Battiato, o un brasato al suono delle parole di Paolo Conte.

Alle 21 comincia il concerto live della band MDF che porterà in scena un omaggio ai grandi cantautori italiani. Il repertorio abbraccia decenni di musica d’autore: da Lucio Dalla a Ivano Fossati, da De Gregori a Battisti, con ogni canzone abbinata simbolicamente a una regione e al suo piatto rappresentativo.

L’ingresso è libero e la serata è aperta a tutti. Per motivi organizzativi, è consigliata la prenotazione.

Info e dettagli

Dove: Parco dell’oratorio di Brunello, via Verdi 17

Quando: Sabato 2 agosto

Apertura stand gastronomico: ore 19

Concerto live MDF – Omaggio ai cantautori italiani: ore 21

Prenotazioni: 393.9252919

Info: www.prolocobrunello.org