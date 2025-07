Polpette solidali a Villa Restelli, a Olgiate Olona una serata tra gusto, musica e sostegno al Malawi

Sabato 19 luglio alle 19.30 una cena all’aperto con polpette per tutti i gusti, musica folk e uno sguardo solidale verso l’Africa. Il ricavato sostiene il progetto DREAM in Malawi

Sabato 19 luglio 2025, dalle ore 19.30, Villa Restelli a Olgiate Olona si anima con “Polpette per il Malawi”, un evento che unisce sapori, musica e solidarietà. L’iniziativa è organizzata per sostenere il progetto DREAM della Comunità di Sant’Egidio, attivo in Malawi per promuovere l’accesso alle cure e alla salute.

Il cuore della serata sarà una cena conviviale con polpette a volontà, sia vegetariane che tradizionali, accompagnate dai dolci firmati Fabio Longhin, nome ben noto nel territorio per la sua pasticceria artigianale, e dal vino della cantina l’Armangia, selezionato per l’occasione.

Sapori, musica e impegno sociale

Non mancheranno momenti di riflessione e intrattenimento. Durante l’evento sarà possibile visitare l’Afro Shop, spazio dedicato all’artigianato africano, e assistere a un racconto visuale del progetto DREAM, che da anni opera in Malawi per garantire assistenza medica e inclusione sociale.

La serata proseguirà con il concerto dei Finferfolk, band locale che rielabora in chiave folk brani pop rock italiani e internazionali.

Per i più piccoli sarà attivo un laboratorio bimbi pensato per intrattenerli in modo creativo e divertente.

Come partecipare

L’ingresso è a pagamento:

Adulti: €15

Bambini sotto i 10 anni: €10

Bambini sotto i 5 anni: offerta libera

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite questo link