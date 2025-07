A Cassano Magnago tre giorni di musica e sapori con la Festa d’Estate 2025

Dal 18 al 20 luglio l’Area Feste di via Primo Maggio ospita un evento gratuito e al coperto con concerti, street food, balli e artigianato locale. In programma Radio Birikina, Vaitra e una serata di liscio con Cassano Balera

Dal 18 al 20 luglio, l’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’estate: la Festa d’Estate 2025, un evento gratuito e al coperto, pensato per coinvolgere famiglie, appassionati di musica, food lovers e curiosi di ogni età.

Organizzata da Le Officine Culturali, la manifestazione si conferma come un momento di aggregazione unico nel panorama locale, capace di fondere intrattenimento musicale, gastronomia e cultura popolare in un format coinvolgente e accessibile a tutti.

Il cuore pulsante dell’edizione 2025 sarà senza dubbio la musica, protagonista indiscussa delle tre serate. Si parte venerdì 18 luglio con l’attesissimo show di Radio Birikina, che porta per la prima volta a Cassano il celebre format “I Graffi in Tour“: un viaggio sonoro tra revival, grandi successi italiani e internazionali, pensato per far ballare tutte le generazioni.

Sabato 19 luglio sarà la volta del “70s-80s Retro Party” firmato Vaitra: una serata esplosiva tra luci, disco music, funky e glitter per rivivere l’energia degli anni d’oro della dancefloor.

Domenica 20 luglio, spazio alla tradizione con Cassano Balera, una serata di ballo liscio animata dalla coppia Luciano e Paola: un omaggio alle radici popolari che da sempre contraddistinguono la cultura delle feste estive di paese.

Accanto alla musica, un’area street food ben curata offrirà un’ampia scelta gastronomica. Dai tortelli al ragù agli scialatielli ai funghi, passando per costine di maiale, ali di pollo alla brace, e panini gourmet come il pulled pork o il bacon cheeseburger con cheddar. Non mancheranno proposte vegetariane come l’hamburger vegano con verdure grigliate, e l’immancabile contorno di patatine fritte.

Il tutto servito comodamente al tavolo grazie a un servizio organizzato, per cui la prenotazione è caldamente consigliata. Per chi preferisce gustare i piatti a casa, è previsto anche un servizio take away.

A fare da cornice al weekend anche una ricca area espositiva con auto d’epoca, stand di artigianato e creativi locali, e una selezione di birre fresche e drink estivi. Il tutto coperto da una tensostruttura di 1600 mq, garanzia di svolgimento dell’evento anche in caso di maltempo.