Torna a Ispra il “Music Festival & Street Food”: tre giorni di gusto, musica e divertimento sul lungolago

I riflettori stanno per accendersi sul lungolago di Ispra per uno dei tanto attesi appuntamenti: il “Music Festival & Street Food”, in programma da venerdì 4 a domenica 6 luglio 2025 in Piazzale Cesare Rapazzini.

Un intero weekend tra cibo di strada di qualità, musica dal vivo, birra artigianale e intrattenimento per tutte le età. L’evento, patrocinato dal Comune di Ispra e organizzato da Hello Eventi, è completamente a ingresso libero.

Sapori da tutto il mondo… con vista lago

Gli stand gastronomici proporranno un ricco ventaglio di specialità: piatti della tradizione italiana, sapori internazionali, proposte vegetariane e dolci golosità, il tutto accompagnato da ottime birre artigianali. L’area food sarà coperta e attrezzata con tavoli e sedie, per godersi il momento in totale comodità, anche in caso di maltempo.

Orari degli stand

Venerdì 4 luglio: dalle 17.00 alle 24.00 (solo cena)

Sabato 5 luglio: dalle 11.00 alle 24.00 (pranzo e cena)

Domenica 6 luglio: dalle 11.00 alle 24.00 (pranzo e cena)

Musica live

Ogni serata sarà animata da uno spettacolo musicale diverso, per soddisfare tutti i gusti:

Venerdì 4 luglio, ore 21.00 : si parte col botto con la serata tributo a Vasco Rossi dei Brivido Vasco. Energia pura e grandi successi da cantare a squarciagola

: si parte col botto con la serata tributo a Vasco Rossi dei Brivido Vasco. Energia pura e grandi successi da cantare a squarciagola Sabato 5 luglio, dalle ore 20.00 : spazio al ritmo con un coinvolgente DJ Set che farà ballare il pubblico fino a tarda sera

: spazio al ritmo con un coinvolgente DJ Set che farà ballare il pubblico fino a tarda sera Domenica 6 luglio, ore 21.00: gran finale con i Mary & The Quants, per un viaggio tra i successi pop revival più amati

Non mancheranno inoltre attività e animazioni per bambini, per un evento davvero a misura di famiglia.

CONTATTI

Hello Eventi

T: 02 90390044

M: ‎351 585 2780

@: info@helloeventi.com

Facebook | Instagram