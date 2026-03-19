Cogliate in festa per la “Madona de Marz”: il programma completo

A Cogliate torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la festa del Santuario della Beata Vergine Maria di San Damiano, conosciuta come “Madona de Marz”, in programma fino al 26 marzo 2026 con un calendario ricco di iniziative religiose, culturali e momenti di aggregazione. (potete scaricare il programma qui)

L’evento celebra anche un anniversario significativo, quello dell’edificazione dell’altare nella cappella della Beata Vergine Maria, e si conferma come una tradizione capace di unire spiritualità e vita di paese.

Nove giorni di iniziative

Il programma si è aperto ieri, mercoledì 18 marzo con momenti conviviali, musica e la cena dedicata agli over 60, seguiti dal concerto del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate. Nei prossimi giorni si alternano celebrazioni religiose, come la solennità di San Giuseppe, e appuntamenti più legati alla socialità.

Tra questi, il rosario, le visite guidate al santuario, serate con dj set e momenti di incontro al chiosco, pensati per tutte le età.

Il weekend tra tradizione e festa

Il cuore della festa sarà il fine settimana del 21 e 22 marzo. Sabato spazio al mercatino degli hobbisti, ai giochi di una volta, al torneo di scopa e a diverse attività per famiglie e bambini, tra cui saggi musicali e momenti di preghiera.

La sera non mancheranno intrattenimento e spettacoli, con stand up comedy e musica.

Domenica sarà invece la giornata più intensa: dalla corsa podistica “Run Damiano” alla messa solenne, fino al pranzo comunitario e agli spettacoli del pomeriggio. In programma anche musica dal vivo, magia per i più piccoli e la tradizionale processione serale con la statua della Madonna per le vie del paese.

Tra fede e comunità

La festa proseguirà nei giorni successivi con rosari, messe e momenti di adorazione, fino alla chiusura di giovedì 26 marzo con la messa per i defunti e l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Durante tutta la manifestazione sarà attiva la pesca di beneficenza e sarà possibile usufruire del servizio di ristorazione, anche da asporto.

L’iniziativa è organizzata con il supporto delle associazioni locali e con il patrocinio dei Comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto, a conferma del forte legame tra il santuario e il territorio.