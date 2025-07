A Casalzuigno arriva la Sagra del Cinghiale: gusto, musica e tradizione dal 18 al 20 luglio

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate valcuviana: la Sagra del Cinghiale, in programma il 18, 19 e 20 luglio presso l’Area Feste di Casalzuigno, in via Sciarada n.17. Organizzata dalla Pro Loco di Casalzuigno in collaborazione con la Squadra Cuvignone ) i mitici cacciatori di cinghiali del Cuvignone), la manifestazione promette tre giorni di buon cibo, musica dal vivo e divertimento per tutti.

Protagonista indiscusso sarà ovviamente il cinghiale, proposto in moltissime varianti culinarie: tagliatelle, gnocchi o tortelli con ragù di cinghiale, hamburger maxi, cinghiale con polenta, grigliata mista, costine, tagliere del cacciatore, ma anche piatti vegetariani come tagliere di formaggi, polenta e zola, verdure e specialità alla piastra. Novità di quest’anno il Black Wild Burger: panino al carbone con carne di cinghiale, pomodoro, cheddar e bacon.

Non mancheranno sfiziosità per tutti i gusti, come gnocchi radicchio e salsiccia, tomini con speck, fagioli e cipolla, patatine fritte, panini con salamella o wurstel, dolci al piatto, macedonia, e l’immancabile crema caffè.

L’atmosfera sarà animata ogni sera da musica e balli:

Venerdì 18, dalle 21.00, serata anni ‘90 con DJ Zanni

Sabato 19, serata revival anni 2000 con DJ Teo Crema

Domenica 20, gran finale con il duo Franco e balli di gruppo revival 70/80

Gli stand gastronomici apriranno venerdì e sabato dalle ore 19.00 e domenica anche a pranzo dalle ore 12.00.

Per info: Dario 3408009933 – Max 3291298732

Una festa da non perdere, tra sapori autentici, musica e allegria nella splendida cornice del paese di Casalzuigno.