A Casalzuigno torna l’edizione 2024 della “Sagra del Cinghiale“ 

A Casalzuigno, affascinante comune nella provincia di Varese che non ha bisogno di presentazione si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi dell’estate: la Sagra del Cinghiale 2024. Questa tradizionale manifestazione, che celebra i sapori autentici e le tradizioni locali, si terrà nei giorni 19, 20 e 21 luglio nell’area feste di Via Sciareda n°17.

Programma della Sagra

La Sagra del Cinghiale di quest’anno promette tre giorni di divertimento, musica e, naturalmente, delizie gastronomiche. L’apertura ufficiale dello stand gastronomico è prevista per le ore 19:00 di venerdì 19 luglio, seguita da una serata musicale a tema anni ’90 animata dal DJ Alberto Zanni di Radio Millennium alle ore 21:00​

Sabato 20 luglio, dopo l’apertura dello stand gastronomico sia a pranzo che a cena, la serata si accenderà con la performance della band “Effetto VIP” che proporrà un repertorio di revival degli anni ’70, ’80 e ’90 accompagnato da balli di gruppo

Domenica 21 luglio, oltre agli appuntamenti gastronomici di mezzogiorno e serali, la serata sarà animata dal duo “Franco”, che promette di coinvolgere tutti i partecipanti con un’esibizione ricca di energia e divertimento

Le Delizie Gastronomiche

Il cuore pulsante della sagra è rappresentato dall’offerta gastronomica, che esalta il cinghiale in tutte le sue varianti. Ecco alcune delle specialità che potrete gustare:

Tagliatelle al ragù di cinghiale (€8,00)

(€8,00) Ravioli e Tortelli ripieni di brasato di cinghiale con ragù di cinghiale o burro e salvia (€10,00)

con ragù di cinghiale o burro e salvia (€10,00) Gnocchi con radicchio e salsiccia (€8,00)

(€8,00) Tagliere del cacciatore con salame di cinghiale, mortadella di cinghiale, carne secca di cinghiale, formaggi e polenta fritta (€12,00)

con salame di cinghiale, mortadella di cinghiale, carne secca di cinghiale, formaggi e polenta fritta (€12,00) Cinghiale con polenta (€10,00)

(€10,00) Hamburger di cinghiale da 180g (€10,00) e la variante Black Wild Burger con pane nero al carbone (€12,00)

In aggiunta a queste specialità, saranno disponibili altri piatti come la grigliata mista, costine alla griglia, arrosticini di maiale, polenta e zola, e una selezione di dolci e bevande per soddisfare ogni palato​

Informazioni e Contatti

La Sagra del Cinghiale è un’occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni culinarie di Casalzuigno e trascorrere momenti piacevoli in compagnia di amici e familiari. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Dario al numero +39 3408009933 o Max al numero +39 3291298732

Evento a cura del gruppo cacciatori “Squadra Cuvignone“ e Proloco