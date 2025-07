Un weekend di festa con il “SOS dei Laghi Party” al Parco Berrini di Ternate

Il prossimo fine settimana, il Parco Berrini di Ternate si trasformerà in un palcoscenico di festa con l’atteso “SOS dei Laghi Party”, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio. Una due giorni dedicata alla buona cucina, alla musica dal vivo e all’atmosfera conviviale, in una cornice naturale suggestiva come quella del lago di Comabbio.

Il programma del sabato: gusto e rock

Sabato 12 luglio l’appuntamento è con pranzo e cena a base delle celebri costine preparate dalla “Compagnia dei Mai a Letto”, vero e proprio marchio di fabbrica delle feste popolari della zona. A seguire, dalle ore 21.30, il palco si animerà con la musica live della Rock School, per una serata all’insegna del divertimento e del ritmo.

Domenica tra aperitivi e pranzo solidale

Domenica 13 luglio, dalle 17.00 alle 20.00, spazio all’“Aperitivo on the Lake”, un momento informale per godere della bellezza del parco e della compagnia in riva al lago. A pranzo sarà invece protagonista la cucina interna di SOS dei Laghi, con un menù preparato e servito dai volontari dell’associazione.

Un’iniziativa condivisa e sostenuta

L’evento è organizzato da SOS dei Laghi, realtà attiva sul territorio nella promozione della solidarietà e della protezione civile, in collaborazione con WoodInStock e As.P.I. (Associazione Parkinson Insubria). Il party gode inoltre del patrocinio del Comune di Ternate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito sosdeilaghi.it o seguire l’evento sulle pagine social dell’associazione (@sosdeilaghitravedona).