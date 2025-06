A Castiglione Olona, “estate” significa Palio dei Castelli: dal 4 al 13 luglio il Borgo Antico tornerà ai suoi splendori rinascimentali. Arte, musica, teatro, concerti, spettacoli, enogastronomia, sport storici, tornei, sfilate in costume: un’offerta culturale straordinaria, pronta ad incontrare le richieste di un pubblico che si fa ogni anno sempre più vasto. Il castello di Monteruzzo sarà teatro degli eventi più importanti, a partire dalla serata di venerdì 4 luglio con “Palio a tutta birra”, accompagnata dalla musica dei “Cadregas” gruppo varesino nato per promuovere la canzone popolare lombarda.

Sabato 5 luglio, l’inaugurazione di questa XLVIII edizione, alle 21:00, in Collegiata, con la benedizione del Palio: un breve, ma intenso momento alle sorgenti della nostra Città, dove riposa il suo fondatore, Branda Castiglioni. Sarà l’occasione in cui verrà “svelato” il nuovo pallium, dipinto dall’artista Francesca Esposito, castiglionese d’adozione, e dedicato al tema storico prescelto che ricorda il rapimento del Cardinal Branda, avvenuto a Borgo San Donnino nel 1410, per ordine del marchese Orlando Pallavicino. Per non mancare a questo preludio, sarà possibile cenare sia prima che dopo, allo stand gastronomico del Monteruzzo, dove si esibiranno anche “I nuovi eroi” cover band italiana. Domenica 6 luglio, appuntamento alle 16:30 nella piazza del Borgo Antico, per la giornata dedicata ai più giovani, con la “Corsa dei cerchi”: dopo il corteggio storico verso il Monteruzzo e la cerimonia di investitura del Capitano del Palio, si terrà la competizione tra i ragazzi degli otto rioni cittadini, che determinerà la griglia di partenza per la corsa delle botti. A seguire, si potrà cenare al Monteruzzo, allietati dalla musica dei “Toonite Show”.

Nel primo fine settimana, il pomeriggio di sabato 5 e domenica 6 luglio, si terrà anche il “Torneo del leone d’argento”, realizzato dalla Sala d’Arme i Magli d’Acciaio, che nel contesto di un accampamento medioevale installato presso il Castello di Monteruzzo, vedrà sfidarsi abilissimi atleti, in duelli di scherma storica, per le categorie “leggeri” e “pesanti”.

Venerdì 11 luglio alle ore 18:00, la manifestazione riparte dalla Collegiata, con una visita al Museo dedicata a “La moda negli affreschi di Masolino”: ci prepareremo alla grande sfilata storica ritrovando i costumi del Palio negli affreschi. La prenotazione è obbligatoria a didattica@museocollegiata.it Quindi, al Monteruzzo si potrà cenare e visitare il mercatino medievale, prima di ascoltare “Aceituna” e il “DJ Set Divinluks & Friends”.

I giochi storici torneranno protagonisti sabato 12 luglio, al Monteruzzo, con l’accampamento medioevale e lo stage di scherma, dalle 19:00. Ma già nel pomeriggio sarà possibile visitare il mercatino medioevale che durerà fino alla serata, quando presso lo stand gastronomico si terrà il concerto di “Pisa & Dos”.

Il gran finale si svolgerà domenica 13 luglio, con il Corteo Storico che partirà alle 17:00 dal Borgo Antico, accompagnato dagli Sbandieratori di Alba Borgo San Lorenzo. Alle 21:00 saremo nel cuore della festa, con la Corsa delle Botti: gli otto rioni si contenderanno l’ambito pallium in una gara sempre ricca di colpi di scena. Con la drammatizzazione del tema storico, a cura del gruppo Teatrale della Pro Loco, “Connessioni Teatro”, culminerà la manifestazione, che terminerà con il grande spettacolo pirotecnico.

«Il successo di cui gode il Palio dei Castelli è la conferma di quanto il patrimonio storico, artistico, paesaggistico di Castiglione Olona non abbia eguali nel nostro territorio di riferimento, così come di una compagine associativa forte e coesa – dichiara Roberto Cristofoletti, presidente di Pro Loco Castiglione Olona APS -. Perciò desidero esprimere tutta la mia riconoscenza al Consiglio di Amministrazione di questa Pro Loco, agli associati, ai volontari, all’Amministrazione Comunale e a tutti i nostri sostenitori. In particolare – continua Cristofoletti – il grazie va a tutti gli sponsor che credono nel progetto del Palio e all’efficacia realizzativa di una squadra così eterogenea. Infine, desidero rivolgere un pensiero alla memoria di Antonio Simonetto, tra i fondatori della Pro Loco e gli ideatori della prima edizione del Palio dei Castelli: grazie alla lungimiranza di persone così entusiaste, da oltre cinquant’anni, questa associazione continua asvolgere il proprio umile ed alto servizio, per i Castiglionesi di oggi e di domani. Vinca il rione più forte: buon Palio a tutti!»