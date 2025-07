Dieci giorni di festa con gli Alpini a Capolago: si comincia il 18 luglio

Dal 18 al 27 luglio il rione varesino di Capolago si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più amati dell’estate: la Festa del Gruppo Alpini. Organizzata dal Gruppo Alpini di Capolago, in collaborazione con la Banda Musicale “G. Verdi” e con il supporto della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, la festa si svolgerà, come tradizione, presso l’area di via del Porticciolo.

Si comincia venerdì 18 con il rancio alpino

L’inaugurazione è prevista per venerdì 18 luglio alle ore 18.00, seguita alle 19.00 dal tradizionale Rancio Alpino, uno dei momenti più attesi e partecipati della manifestazione.

Tutti i giorni stand gastronomico

A partire da sabato 19 luglio e fino al gran finale di domenica 27, la festa proseguirà ogni giorno a pranzo e cena, grazie al fornitissimo stand gastronomico sempre attivo durante tutta la durata dell’evento.

Domenica 27: sfilata, messa e gran chiusura

La giornata conclusiva sarà particolarmente ricca. Si comincia alle 9.30 con il ritrovo in via del Porticciolo, seguito alle 10.00 dalla sfilata per le vie del paese con la partecipazione della banda musicale “G. Verdi di Capolago”. Alle 10.30 è prevista la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, quindi l’aperitivo in sede alle 11.30 e, come da tradizione, il doppio appuntamento con il Rancio Alpino alle 12.00 e alle 19.00. La festa si concluderà ufficialmente alle ore 23.00.

La Festa del Gruppo Alpini di Capolago rappresenta da sempre un momento di ritrovo e socialità per tutto il quartiere e non solo. È un’occasione per celebrare lo spirito alpino fatto di servizio, amicizia e memoria, in un clima di accoglienza e semplicità che ogni anno richiama migliaia di persone.