Mozzate si accende con il “Neon Party” al Parco Guffanti

Una serata tutta da ballare, tra luci fluorescenti e musica travolgente. Venerdì 18 luglio il Parco Mario Guffanti di Mozzate si accende con il “Neon Party”, l’evento organizzato da Mozzafiato Eventi che trasformerà il parco in una discoteca a cielo aperto.

L’appuntamento è fissato per le 21.30 e andrà avanti fino all’1.00 di notte, con una selezione musicale curata da un DJ set pensato per far ballare tutti, giovani e meno giovani. Il tema della serata è chiaro: colori neon, abbigliamento fluo e tanta voglia di divertirsi.

L’ingresso è libero e l’organizzazione invita tutti a vestirsi a tema per rendere ancora più spettacolare l’effetto delle luci UV che illumineranno la festa.

Foto di sandrine RONGÈRE da Pixabay