Torna la Festa della Montagna al Campo dei Fiori: una settimana di eventi tra natura, musica, cultura e solidarietà

Da sabato 9 a venerdì 15 agosto la zona del Grand Hotel Campo dei Fiori a Varese ospita l’edizione 2025 della Festa della Montagna, appuntamento tradizionale dell’estate varesina, organizzato dal Gruppo Alpini di Varese con il sostegno di numerose realtà del territorio. Un’intera settimana non solo di buon cibo e polenta “ad alta quota, ma anche di camminate, visite guidate, mostre, musica, conferenze e spirito alpino.

Lo stand gastronomico sarà aperto ogni giorno dalle 11 alle 23, e come da tradizione l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA: SPORT GIOCHI CULTURA E DIVERTIMENTO PER TUTTI, IN CIMA AL CAAMPO DEI FIORI

La festa si apre sabato 9 agosto con la 10ª Cronoscalata “Tre Croci”, seguita dalla cerimonia dell’Apribandiera e dall’apertura dello stand gastronomico. In giornata spazio anche al torneo benefico di Burraço, alla prima visita guidata alla Grotta Marelli (altre si susseguiranno nei giorni successivi), alla mostra fotografica del FAI all’interno dell’atrio del Grand Hotel, e in serata una scatenata disco dance anni ’80 a cura di Radio Village.

Domenica 10 si cammina al Campo dei Fiori con il CAI grazie a due escursioni (mattina e pomeriggio), mentre il pomeriggio si apre alla riflessione con la Santa Messa, seguita da un aperitivo letterario e da una conferenza nel salone dell’HOtel a cura dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli. Chiude la giornata il concerto jazz del Paolo Tomelleri Quartet.

Il programma continua ogni giorno con visite guidate (alla Grotta Marelli, all’Osservatorio, alla Casa Museo Pogliaghi, alla Cripta del Santuario e al Liberty del Campo dei Fiori), camminate lungo i sentieri del Parco del Campo dei Fiori, lezioni di ginnastica posturale e gli immancabili aperitivi letterari.

Tra gli appuntamenti speciali da non perdere lunedì 11, il concerto del Coro Alpino, martedì 12, la conferenza astronomica “Stelle cadenti viaggiatrici da lontano” e il divertente karaoke con DJ Fabio, mercoledì 13, la suggestiva Cena con delitto e il concerto gospel, giovedì 14 la camminata posturale con ginnastica in vetta di Simona Izzo e a conclusione della festa, venerdì 15, la tradizionale Santa Messa all’Altare delle Tre Croci in memoria dei caduti senza croce e ammainabandiera conclusivo.